Даша Пынзарь пошла по стопам Ольги Бузовой

Недавно Даша Пынзарь шокировала своих поклонников кардинальной сменой образа. На своей страничке в Instagram она выложила фото своего перевоплощения. Привычная всем блондинка перекрасила волосы в каштан вслед за Ольгой Бузовой. Звезда реалити-шоу «Дом-2» призналась, что почувствовала необходимость перемен и на этот раз ей захотелось чего-то новенького.Дарья Пынзарь рассказала, что не была уверена в конечном результате. Ее утешало только одно – в любом случае, она «уже не блонд». В то же время, фолловерам ее новый образ пришелся по вкусу. По их мнению, этот цвет придает ей пикантности.Напомним, ранее Дарья поделилась планами на Новый год. По ее словам, праздник она будет встречать в компании Ксении Бородиной.

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