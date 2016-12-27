Элина Камирен подает в суд на «Дом-2» за публикацию интимного ВИДЕО

Элина Камирен подает в суд на «Дом-2» за публикацию интимного ВИДЕОБывшая участница телепроекта «Дом 2» 31-летняя звезда Элина Камирен подаёт в суд на телестройку в связи с опубликованным на сайте «Дома 2» видеороликом, на котором голая знаменитость ласкает себя во время эротического танца. Девушка заявила, что это ее личное видео, которое было распространено хакерами, взломавшими ее онлайн-хранилище.«Меня внаглую взломали так, что я даже не могла зайти. Но я и не ожидала, что все соцсети пойдут мне навстречу и по моей просьбе всё тут же удалят. Конечно, какие-то извращенцы наверняка смаковали всё это, но большинство людей понимали, что девочка просто попала. Видно же, что оно предназначалось для конкретного мужчины — моего мужчины! У каждой барышни есть что-то подобное: многие своим мужчинам высылают грудь или попу, а кто-то и всё вместе», — цитирует Life Элину Камирен.Записанное Элиной для своего возлюбленного видео, по ее признанию, не только негативно отразилось на репутации молодой матери, но и повлияло на её бизнес.«Стали создаваться непонятные и лживые истории о том, что я проститутка или эскортница. Началась грязь. Несколько человек уже отказались со мной работать, и это ещё не было эфира, прошёл только анонс, где на лобном месте ведущий открывает ноутбук, а там я танцую. Я в абсолютном стрессе, два дня на успокоительных, мама моя переживает сильно. Но я вижу, многие понимают, что это всё-таки личное видео, а не для онлайн-проституции, как пишут хейтеры», — рассказала экс-участница телепроекта.В настоящее время Элина готовит иск вместе с адвокатом Сергеем Жориным. Девушка требует выплаты компенсации за моральный ущерб у руководства проекта «Дом — 2». Однако самым важным для нее является восстановление репутации.«На мой взгляд, эта ситуация бред на ровном месте. Во-первых, потому что все девушки отправляют своим любимым мужчинам фото и видео подобного рода. Во-вторых, я не могу понять зачем транслировать это в эфир телепроекта, в котором Элина уже давно не является участницей. Зачем это каналу, вот основной вопрос. И вообще, имеют ли они право это делать? С морально-этической стороны это просто некрасиво. А что касается видео, хочется спросить — и что? Это что, сенсация? Личные фото и видео из телефона, который взломали? А на »Доме — 2« есть ещё какие-нибудь темы для обсуждения? Или это кризис?» — прокомментировала ситуацию другая бывшая участница «Дома 2» Алена Водонаева.

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