Финалист третьего сезона шоу «Голос» резко «прошелся» по выступлению Панайотова (ВИДЕО)32-летний участник 5 сезона шоу «Голос» «Александр Панайотов, ставший настоящим украшением недавнего выпуска телепроекта, получил негативные отзывы со стороны финалиста третьего сезона шоу Александра Бона.Бывшему участнику шоу не понравились высокие ноты и голосовые мелизмы певца. Бон обвинил Панайотова в «самолюбовании», а членов жюри — в «пристрастном судействе».Фото опубликовано АЛЕКСАНДР БОН (@shponks) Сен 26 2016 в 5:00 PDT«Почему Панайотов — понты? Превосходство было всегда видно не только в его голосе, но и во всем поведении. Эти его крутые мелизмы, высокие ноты, он украшал все песни, ВСЕ! Возьми песню, скажи что ее будет петь Панайотов. Уже в голове можно представить, что господин »технарь« покажет, как всколыхнуть эти три никчемные нотки в пространстве! Он этакий лавровый лист к любому супу, который придает ему аромат и пикантность. Так вот если этого листа вы бахнете в суп слишком много, появится неприятная горечь, им можно испортить все блюдо. Саша, правда, преувеличил. Есть фишки у каждого исполнителя, которые ждут все. Получается фишкой у Панайотова были тихие, незамелизматичные и редкие места. 13 лет назад это можно было списать на возраст и ударившую внезапно славу, лобную звезду, но сейчас… Слепое прослушивание насторожило, жду декабря и финала», — написал Бон в своем «Инстаграм» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).Александр Панайотов никак не прокомментировал столь резкие высказывания в свой адрес. Каких-либо комментариев со стороны самого Панайотова пока не последовало.

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