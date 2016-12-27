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Финалист третьего сезона шоу «Голос» резко «прошелся» по выступлению Панайотова (ВИДЕО)

Финалист третьего сезона шоу «Голос» резко «прошелся» по выступлению Панайотова (ВИДЕО)

Финалист третьего сезона шоу «Голос» резко «прошелся» по выступлению Панайотова (ВИДЕО)


Шоу «Голос», 5 сезон: Александр Бон подверг жесткой критике исполнение Александра Панайотова во время «слепых» прослушиваний в 4 выпуске пятого сезона шоу.
«Голос», 5 сезон: финалист третьего сезона шоу резко «прошелся» по выступлению Александра Панайотова 
32-летний участник 5 сезона шоу «Голос» «Александр Панайотов, ставший настоящим украшением недавнего выпуска телепроекта, получил негативные отзывы со стороны финалиста третьего сезона шоу Александра Бона.
«Голос», 5 сезон, Александр Панайотов ВИДЕО
Бывшему участнику шоу не понравились высокие ноты и голосовые мелизмы певца. Бон обвинил Панайотова в «самолюбовании», а членов жюри — в «пристрастном судействе».
 
Фото опубликовано АЛЕКСАНДР БОН (@shponks) Сен 26 2016 в 5:00 PDT
 
«Почему Панайотов — понты? Превосходство было всегда видно не только в его голосе, но и во всем поведении. Эти его крутые мелизмы, высокие ноты, он украшал все песни, ВСЕ! Возьми песню, скажи что ее будет петь Панайотов. Уже в голове можно представить, что господин »технарь« покажет, как всколыхнуть эти три никчемные нотки в пространстве! Он этакий лавровый лист к любому супу, который придает ему аромат и пикантность. Так вот если этого листа вы бахнете в суп слишком много, появится неприятная горечь, им можно испортить все блюдо. Саша, правда, преувеличил. Есть фишки у каждого исполнителя, которые ждут все. Получается фишкой у Панайотова были тихие, незамелизматичные и редкие места. 13 лет назад это можно было списать на возраст и ударившую внезапно славу, лобную звезду, но сейчас… Слепое прослушивание насторожило, жду декабря и финала», — написал Бон в своем «Инстаграм» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Александр Панайотов никак не прокомментировал столь резкие высказывания в свой адрес. Каких-либо комментариев со стороны самого Панайотова пока не последовало.


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