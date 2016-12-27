Новости шоу-бизнеса России сегодня, 27.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 27 декабря

В российском сегменте шоу-бизнеса происходит большое количество событий, за которыми неустанно стараются следить поклонники звезд. На сегодня, 27 декабря, можно выделить следующие моменты: Прохор Шаляпин согласился на "уколы красоты". Стали известны расценки на выступление Аллы Пугачевой. Любовь Успенская после личного горя прячется в другой стране.33-летний певец Прохор Шаляпин с недавнего времени стал замечать негативные изменения на своем лице, которое все чаще стало покрываться морщинами. В итоге исполнитель пришел к выводу, что без уколов ботокса ему не обойтись. Несмотря на то, что поклонники не понимают, каким образом Шаляпин мог возмутиться своим лицом в столь молодом возрасте, сам артист сетует на многочисленные переезды и вообще ненормированный рабочий график, что, судя по всему, дает о себе знать в виде морщин на лице. После длительного раздумья певец согласилась на "уколы красоты", с помощью которых он рассчитывает вернуть себе былую красоту."Я хочу оставаться вечно молодым и прекрасным, так как этого требует моя профессия. Но, увы, законы природы не позволяют мне сделать это естественным путем. Мне 33, и нужно уже начать что-то делать для своего здоровья и красоты", - заметил Шаляпин, которому тут же заявили фанаты, что он целенаправленно выбирает себе женщин постарше, дабы на их фоне выглядеть замечательно.Перед новогодними праздниками актуальным является тема о том, за сколько можно пригласить ту или иную российскую звезду для индивидуального выступления. Как бы это странно не звучало, но рейтинг звезд в этом плане возглавила Алла Пугачева, отказавшаяся несколько лет назад от своей гастрольной деятельности. Особенностью звездной дивы является тот факт, что за пределы столичного региона она не выезжает. Лидером по запросам от празднующих граждан сегодня является Алла Пугачева. Ее стандартный гонорар в эти дни - 250 тысяч евро (примерно 16 миллионов рублей по нынешнему курсу). Вернее, ниже этой планки певица свои расценки не опускает. Но заказчикам, выстраивающимся "за Пугачевой" в очередь, она кокетливо говорит: "А вы удивите меня деньгами!"За эту внушительную цену Алла Борисовна работает на пределе своих возможностей. Она не только выступает в вокальном плане, но еще и говорит тосты, вальсирует с гостями и водит с детьми хороводы возле елки. Что касается репертуара артистки, то в этом вопросе Пугачева целиком и полностью разделяет предпочтения заказчиков, не гнушаясь исполнять те хиты, о которых она успела позабыть.Знаменитая певица Любовь Успенская в последнее время переживает весьма тяжелый отрезок. Она очень чувствительно отнеслась к потере своего любимца - йоркширского терьера по кличке Фрэнк. Собака скоропостижно скончалась, после чего исполнительница закрылась в себе. Как обратили внимание поклонники, Любовь пропала из социальных сетей, а также не выходит на контакт с внешним миром. С недавних пор она отказывается от любой возможности дать интервью, что вызывает многочисленные вопросы со стороны почитателей ее таланта. Но некоторые подробности из личной жизни знаменитости все-таки просочились в интернет.Как оказалось, свое большое горе Успенская пытается заглушить с помощью работы. Она соглашается на различные предложения. Для примера можно обратиться к ее свежему графику, который включает в себя сразу четыре новогодних корпоратива. А после новогодней ночи певица планирует начать жизнь с чистого листа и вместе с дочерью Татьяной отправиться отдыхать в Индию. С помощью этих мер, судя по всему, певица пытается окончательно справиться с горечью утраты любимого пса.

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