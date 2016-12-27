Бузова и Тарасов, последние новости о разводе: телеведущая в поисках новой любви

Прославленная российская телеведущая Ольга Бузова постепенно отходит от болезненного расставания с супругом - футболистом Дмитрием Тарасовым. Девушка много работает, пытаясь таким образом отвлечься от негативных мыслей.Накануне и вовсе выяснилось, что Ольга напрочь забыла думать о Тарасове, потому что сосредоточилась на поиске нового возлюбленного. Ранее она признавалась, что ей невероятно трудно находиться в одиночестве. Таким образом, у поклонников экс-пары полностью потерялись все надежды на их возможное воссоединение в будущем.Что именно послужило причиной разлада в семье Бузовой - до сих пор неизвестно. Телеведущая не комментирует расставание с мужем, однако недавно Ольга все же ответила на несколько вопросов корреспондента телеканала МУЗ-ТВ и рассказала о личной жизни.«У меня нет грязного белья. Мне не стыдно ни за одно свое слово и поступок. Я такой человек: если мне хорошо, не могу молчать, а если больно, то не могу сдерживать слез. Я настоящая. И когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка, потому что что-то нужно оставлять для себя. Если честно, то мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать ото всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника», - поведала звезда с иронией, ведь известно, что Дмитрий Тарасов - полузащитник ФК «Локомотив».Таким образом, можно констатировать, что некогда близкие люди продолжают поливать друг друга грязью, ясно давая понять, что у них было много конфликтов, когда Дмитрий и Ольга строили отношения в браке, демонстрируя окружающим мнимую семейную идиллию.

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