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Победитель "Битвы экстрасенсов" в 17-м сезоне: кто одержал победу, стало известно имя триумфатора

Победитель "Битвы экстрасенсов" в 17-м сезоне: кто одержал победу, стало известно имя триумфатора
Поклонники, ожидавшие с замиранием сердца оглашения результатов финального состязания и всего 17-го сезона "Битвы экстрасенсов", удовлетворили свое любопытство, потому что несколько дней назад страна узнала имя победителя.

Как и ожидали множественные фанаты "Битвы экстрасенсов", довольно-таки убедительную победу одержал Свами Даши, который с первых же испытаний заявил о себе. Его сила и неординарные способности не были поставлены под сомнение даже после того, как на 17-ую "Битву" пожаловала Мэрилин Керро. Особенностью ее появления стал тот факт, что ранее она уже два раза участвовала в проекте, но каждый раз останавливалась в шаге от заветной "руки победителя". Так получилось и в нынешнем сезоне. Однако девушка не сильно расстроилась, заметив, что одержать победу для нее не являлось самоцелью.

Как и ожидали поклонники проекта, последний выпуск 17-го сезона оказался невероятно напряженным и сложным, хоть он еще и не был показан по телевидению. Но некоторые подробности уже известны. Во время испытания экстрасенсы едва не потеряли самообладания. Привидение маленького мальчика, в старинном особняке, затуманило рассудок участников проекта. Но так или иначе, маги все же преодолели столь тяжелое задание и успешно показали свои таланты. Зрители с нетерпением ждали грандиозного финала, дабы узнать имя сильнейшего экстрасенса России.

Примечательно отметить тот факт, что имя победителя стало известно еще 17 декабря. Как сообщали пользователи интернета, триумф одержал Свами Даши, который получил 56 процентов голосов зрителей. В свою очередь Мэрилин Керро в очередной раз остановилась в шаге от победы. К слову сказать, посмотреть последний выпуск семнадцатого сезона "Битвы экстрасенсов" можно на официальном сайте ТНТ, либо же на сервисе RuTube.


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