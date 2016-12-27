Комедия "Очень плохие мамочки" получит рождественское продолжение

Самый успешный фильм компании STX Entertainment этого года "Очень плохие мамочки" может получить продолжение. В октябре авторы фильма сообщили, что намерены снять фильм о "папочках", а также продолжение о мамочках в рождественские праздники.
Предположительно, работа над фильмом "Очень плохие мамочки.Рождество" уже началась, и комедия может выйти в прокат уже в ноябре следующего года. Над новой частью картины будут работать режиссёры первого фильма Джон Лукас и Скотт Мур. Свои роли также не оставят и главные героини истории, Мила Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Хан. По поводу нового сценария авторы информации не дают, но известно, что по задумке в новой картинке к плохим мамочкам на рождественские праздники приедут их собственные мамы, в связи с чем главным героиням предстоит пережить огромный стресс.
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