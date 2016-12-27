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Лариса Копенкина борется со старением

Лариса Копенкина борется со старением
Лариса Копенкина
Известная бизнесвумен Ларинса Копенкина поражает окружающих своей неисчерпаемой энергией. Также поклонники отмечают, что она прекрасно выглядит. Несмотря на то, что бывшая жена Прохора Шаляпина вызывает восторг и восхищение своим внешним видом, сама женщина старается сделать все, чтобы сохранить красоту. Копенкина не скрывает методы борьбы с предательскими морщинами. 
«Скоро Новый год и хочется встретить, чтоб выглядеть на все 100. Познала недавно прелести буккального массажа! Девочки, это уникальный метод омоложения! Очень часто практикуется в Европе, сейчас стал востребованным и в Москве! За пару процедур заметно разгладились носогубные складки и стал свежим цвет лица! Продолжу курсом – уверена, результат будет бомба! И моя любимая процедура плазмолифтинг — мы с моим косметологом составили план определенных процедур до Нового года и увлажнение лица — одна из поставленных задач! И тут без плазмолифтинга не обойтись! Я как всегда на релаксе! Люблю быть в надежных руках! Чего и вам всем желаю!» — написала бывшая жена Прохора Шаляпина.
Лариса Копенкина борется со старением
Лариса Копенкина часто обращается к косметологам
Поклонницы были счастливы от того, что Лариса Копенкина делится с ними своими секретами красоты. Они сделали комплименты известной предпринимательнице и признали, что ее фигура и лицо находятся в прекрасном состоянии, а различные процедуры лишь помогают ей поддерживать цветущий вид. «Ларочка, хватит себя мучить, вы и так хороша», «Лара, и без плазмолифтинга, и без любых других инъекций обойтись можно», — написали преданные фолловеры.  

Судя по всему, биологический возраст 61-летней Ларисы Копенкиной не является препятствием для бурной и насыщенной жизни. Она принимает ухаживания от мужчин много младше ее и не обращает внимания на слова злопыхателей. Многие не могут забыть яркий, но недолгий брак с выпускником «Фабрики звезд-6» Прохором Шаляпиным. Их семейная жизнь не дотянула и до первой годовщины.
«На экране я выгляжу сумасшедшей пенсионеркой с дурью в голове, постоянно ищущей приключений. Но в жизни я абсолютно другая – жизнерадостная, не создающая абсолютно никаких проблем», — рассказывала Лариса в беседе со «СтарХитом».


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