Божену Рынску могут выдворить из страны за слова о жертвах крушения Ту-154

Божена РынскаИнтернет-пользователи не могли оставить без внимания высказывания журналистки и светского обозревателя Божены Рынски. Напомним, что накануне женщина резко отреагировала на трагедию с Ту-154. На своей страничке в социальной сети Божена злорадствовала по поводу гибели троих журналистов с НТВ.«Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну, почему именно музыканты? Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» — такой пост оставила Рынска спустя несколько часов после известия о крушении самолета.Высказывание журналистки вызвало неодобрение у многих людей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Божены — «уродливые проявления сумасшествия». А канал НТВ намекнул, что такая реакция светского обозревателя – это уже диагноз.На сайте change.org создали петицию, в которой призывают лишить Рынску российского гражданства. В данный момент за такую инициативу проголосовали более 12000 человек. «Это очень гнусно!», «Ее поступок мерзок и отвратителен», «Плясать на трупах — это возмутительно! Призывать к убийству других — это преступно», «Считаю подобное поведение недопустимым», «Высказывание этого существа противоречит моральным устоям нашего общества», — так отреагировали пользователи на слова Рынски, а также оставили свои голоса за лишение ее гражданства.Божена не боится скандалаРоссийские власти рассматривают интернет-петиции в том случае, если они набирают сто тысяч подписей на портале «Российская общественная инициатива». После того как тот или иной документ проходит анализ у экспертной группы, его могут рекомендовать Госдуме.Однако никакие действия со стороны общества не останавливают Божену. Она продолжает публиковать в социальной сети посты о трагедии в странной манере. «Давайте помянем погибший экипаж. О них никто не вспомнил. А вот уж кто честно выполнял свой долг, так это они», — написала Рынска. Тем не менее, даже в комментариях к другим постам женщина продолжает проявлять негатив в сторону компании НТВ. «Им — осиновый кол в могилу, и я на этом настаиваю. А остальным — да, земля пухом», — отметила Божена.

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