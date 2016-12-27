"Дом-2" новости и слухи сегодня, 27.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 27 декабря

Последние новости с телепроекта "Дом-2", актуальные на сегодняшний день, 27 декабря, сообщают о том, что Александра Харитонова все-таки перенесла операцию на связках. Майя Донцова поражена известием о том, что ее молодой человек переметнулся к другой. Константин Иванов и Александра Гозиас повздорили во время репетиции танца к новому этапу свадебного конкурса.— Элен Каминская рассказала, что Андрей Назаров изменил с ней своей новой пассии, а когда парень узнал, что Элен все рассказала Маро, то прилетел к ней домой и жестоким образом избил. Девушка даже готова написать заявление в полицию.— Майя Донцова оказалась удивлена известием о том, что ее бойфренд, который еще недавно зазывал ее замуж, после заселения в отдельную комнату попросту сбежал к Марии Кахно.— Юлия Ефременкова си своим новым молодым кавалером Сергеем требуют, чтобы Марина Африкантова и Андрей Чуев уступили им место в конкурсе "Свадьба на миллион".— Андрея Черкасова назначили новым кастинг-директором телепроекта "Дом-2".— Между Александрой Гозиас и Константином Ивановым случился стычка в ходе подготовки к очередному этапу свадебного конкурса. Аналогичная участь настигла и пару Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц.— Александре Харитоновой провели операцию на связках, которая закончилась успешно. Однако девушка все еще остается в медицинском учреждении.

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