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Эротические ФОТО жены Александра Овечкина вызвали ажиотаж за границей

Эротические ФОТО жены Александра Овечкина вызвали ажиотаж за границей

Эротические ФОТО жены Александра Овечкина вызвали ажиотаж за границей


Анастасия Шубская восхитила поклонников своей красотой.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская, последние новости: жена хоккеиста восихитила западных пользователей соцсетей
Зарубежные поклонники российского хоккеиста Washington Capitals Александр Овечкин неожиданно открыли для себя красоту жены форварда. Фанатов восхитила супруга спортсмена Анастасия Шубская.
Эротические ФОТО жены Александра Овечкина вызвали ажиотаж за границей

Эротические ФОТО жены Александра Овечкина вызвали ажиотаж за границей

Жена Овечкина Анастасия Шубская ФОТО: «Инстаграм»
«Боже, завидую Ови! Его жена роскошная!», «Ноги от ушей», «Вот это фигура!», «У Овечкина прекрасный вкус», – пишут западные поклонники Овечкина.
«Лучшая девушка в СССР», «Ну так дочка же Глаголевой, красота в генах», – поддержали иностранцев россияне.
Примечательно, что свои эротические снимки Анастасия Шубская опубликовала в своем «Инстаграм» еще несколько лет назад, однако западные подписчики только сейчас добрались до этих фотографий.


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