Брэд Питт назвал Анджелину Джоли плохой матерью и обратился к ее адвокатам

Известно, что Брэд Питт продолжает бороться за детей. На днях сообщили, что актер, сыгравший в фильме «Союзники» с Марион Котийяр, обратился в суд с новым заявлением, попросив засекретить данные, относящиеся к их детям. По словам Питта, Анджелина стала очень плохой матерью, иначе зачем он использует детей в ситуации с разводом.Анджелина нарушает правила поведения в суде, касающиеся опеки над детьми, она становится неуправляемой. Кажется, что она готова отдать детей журналистам на растерзание, она даже называет им имена детских психотерапевтов.Правда, адвокаты Джоли несколько удивлены таким поворотом событий, отвечая, что Анджелина уже подписала документы о неразглашении личной информации их семьи. Она не понимает, зачем Питт снова обратился к этой теме:Новое заявление, который Питт направил в суд, всех очень удивило, ведь он и раньше обращался туда с подобной просьбой. Анджелина подписала документы о неразглашении судебных документов, и они защищают их детей и самого Брэда. Его обвинения беспочвенны.Продолжаем следить за ситуацией и напоминаем, что недавно западная пресса писала о том, что Анджелина Джоли использует в разводе детей, чтобы позже получить выгоду и сделать политическую карьеру.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163785-news.html