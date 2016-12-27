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Брэд Питт назвал Анджелину Джоли плохой матерью и обратился к ее адвокатам

Брэд Питт назвал Анджелину Джоли плохой матерью и обратился к ее адвокатам

Разборки некогда самой красивой пары Голливуда, Брэда Питта и Анджелины Джоли, продолжаются. Недавно мы писали о том, что старший сын Джоли и Питта положит конец их ссорам одним компрометирующим видео. Теперь же, чтобы защитить детей от их матери, 53-летний Брэд Питт обратился в суд с новым заявлением.

Известно, что Брэд Питт продолжает бороться за детей. На днях сообщили, что актер, сыгравший в фильме «Союзники» с Марион Котийяр, обратился в суд с новым заявлением, попросив засекретить данные, относящиеся к их детям. По словам Питта, Анджелина стала очень плохой матерью, иначе зачем он использует детей в ситуации с разводом.
Брэд Питт назвал Анджелину Джоли плохой матерью и обратился к ее адвокатам


Анджелина нарушает правила поведения в суде, касающиеся опеки над детьми, она становится неуправляемой. Кажется, что она готова отдать детей журналистам на растерзание, она даже называет им имена детских психотерапевтов.
Правда, адвокаты Джоли несколько удивлены таким поворотом событий, отвечая, что Анджелина уже подписала документы о неразглашении личной информации их семьи. Она не понимает, зачем Питт снова обратился к этой теме:

Брэд Питт назвал Анджелину Джоли плохой матерью и обратился к ее адвокатам


Новое заявление, который Питт направил в суд, всех очень удивило, ведь он и раньше обращался туда с подобной просьбой. Анджелина подписала документы о неразглашении судебных документов, и они защищают их детей и самого Брэда. Его обвинения беспочвенны.
Продолжаем следить за ситуацией и напоминаем, что недавно западная пресса писала о том, что Анджелина Джоли использует в разводе детей, чтобы позже получить выгоду и сделать политическую карьеру.


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