Анита Луценко ответила на нападки хейтеров: «Счастливые люди не пишут плохих комментариев»

Популярный фитнес-тренер Анита Луценко, недавно ставшая мамой, довольно откровенна со своими подписчиками в Инстаграм, но очень часто фолловеры все же переходят грань дозволенного и оставляют ненужный негатив на странице Аниты. На днях она решила расставить все точки над «і» ответила хейтерам.
Недавно мне задали вопрос, как я справляюсь с негативными комментариями. Тут все очень просто. Если человек комментирует негативно, то это означает только одно — он отдает пространству наружу то, что сам имеет. Анита Луценко, пережив кесарево сечение, справилась с последствиями, поэтому негатив в соцсетях — последнее, что будет ее волновать, ведь она счастливая в своей семье и в работе. По мнению Аниты Луценко, счастливые люди на нападки хейтеров не реагируют.
Никогда ни я, ни Вера Брежнева, ни Виктория Бекхэм не будут сидеть и писать злобные комментарии под чьими-то постами или статьями… даже если что-то не понравилось. Скорее всего, просто пропускаешь и все! Ничего плохого счастливые люди не пишут! А комментарии несчастных — это пустое, и нет смысла по этому поводу заморачиваться. Но редко бывает и конструктивная критика и это, как правило, то, что побуждает быть еще лучше. Это больше вдохновляет, чем обижает. Сложно с этим не согласиться. Мы следим за новыми успехами Аниты Луценко в ее похудении, а пока напомним, что сейчас также обсуждают новость об анорексии Веры Брежневой.
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