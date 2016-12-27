Анита Луценко ответила на нападки хейтеров: «Счастливые люди не пишут плохих комментариев»

Недавно мне задали вопрос, как я справляюсь с негативными комментариями. Тут все очень просто. Если человек комментирует негативно, то это означает только одно — он отдает пространству наружу то, что сам имеет.Анита Луценко, пережив кесарево сечение, справилась с последствиями, поэтому негатив в соцсетях — последнее, что будет ее волновать, ведь она счастливая в своей семье и в работе. По мнению Аниты Луценко, счастливые люди на нападки хейтеров не реагируют.Никогда ни я, ни Вера Брежнева, ни Виктория Бекхэм не будут сидеть и писать злобные комментарии под чьими-то постами или статьями… даже если что-то не понравилось. Скорее всего, просто пропускаешь и все! Ничего плохого счастливые люди не пишут! А комментарии несчастных — это пустое, и нет смысла по этому поводу заморачиваться. Но редко бывает и конструктивная критика и это, как правило, то, что побуждает быть еще лучше. Это больше вдохновляет, чем обижает.Сложно с этим не согласиться. Мы следим за новыми успехами Аниты Луценко в ее похудении, а пока напомним, что сейчас также обсуждают новость об анорексии Веры Брежневой.

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