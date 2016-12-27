Умер Джордж Майкл: причина трагической смерти артиста

С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома во время Рождества.Говорится в официальном обращении. Когда только появилось шокирующее сообщение о том, что умер Джордж Майкл, причины трагедии были неизвестны. Но спустя несколько часов причину все же установили. Как сообщает Billboard, знаменитыйНапомним, что певец Джордж Майк, чье настоящее имя имя Йоргос Кириакос Панайоту, родился в 1963 году в Лондоне. Начал свою музыкальную карьеру в 1980-х годах в составе дуэта «Wham», а затем начал выступать сольно. За свою творческую жизнь он выпустил шесть сольных альбомов, а также удостоился огромного числа музыкальных премий, в том числе три премии «Грэмми» и пять премий MTV.Джордж Майкл умер и его трагический уход в столь раннем возрасте никого не оставляет равнодушным. Поклонники по всему миру скорбят по своему любимому артисту и сегодня хиты Джорджа Майкла «Jesus to a Child» и «Careless Whisper» будут звучать по-особенному…

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163783-news.html