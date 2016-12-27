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На могиле Жанны Фриске установили памятник и бронзовую скульптуру в полный рост певицы (ФОТО)

На могиле Жанны Фриске установили памятник и бронзовую скульптуру в полный рост певицы (ФОТО)

Вот уже полтора года нет с нами певицы Жанны Фриске. Ее жизнь оборвалась на 41-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Ранее российские СМИ сообщали, что памятник артистке изготовит сам Церетели, но позже тема замялась, а теперь на днях снова появились подробности о создании надгробия на могиле любимой всеми артистки.

Российское издание «Стархит» побывало на кладбище: они увидели, что для бронзовой фигуры заранее все было подготовлено, на могиле появилась черная плита с надписью из популярной песни Фриске «А на море белый песок»: «Буду очень-очень скучать, буду о тебе вспоминать, Даже если ты далеко-далеко». Сама установка бронзовой фигуры высотой около 170 см заняла около 40 минут. Один из мастеров рассказал про работу следующее:

На могиле Жанны Фриске установили памятник и бронзовую скульптуру в полный рост певицы (ФОТО)



Лицо – самое трудное. Лепили с фото, которые присылала Наташа. Мы подготовили четыре варианта. Один прикрепили к телу, остальные разместили на подставках. Скульптура из глины выполнена в натуральный рост Жанны – 165 см плюс 5 см – высота каблуков.
Затем, когда формы уже сняли и фигуру отлили в бронзе, стали видны недоработки, над которыми мастерам пришлось покорпеть. Вот что рассказала Наталья Фриске, показывавшая видео с маленьким Платоном Шепелевым.

На могиле Жанны Фриске установили памятник и бронзовую скульптуру в полный рост певицы (ФОТО)




Мы не сразу поняли, откуда появились все эти мелкие впадинки.Но ребята все переделали. Изготовление статуи – очень трудоемкий процесс. Особенно придание портретного сходства. К тому же нам не хотелось делать что-то помпезное. Да и звать никого не стали. Вскоре установим еще фото Жанны в стеклянной рамке.
К сожалению, неизвестно, как на появление такого монумента отреагировал гражданский муж и отец сына Платона Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев. Напомним, что недавно он выдал книгу о Жанне Фриске, появился в эфире шоу «Пусть говорят» и даже ответил на критику хейтеров по поводу его книги.

На могиле Жанны Фриске установили памятник и бронзовую скульптуру в полный рост певицы (ФОТО)


К слову, сейчас также обсуждают новость о том, что экс-любовник Жанны Фриске ищет жену на шоу Ларисы Гузеевой.


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