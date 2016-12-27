Юлия Ковальчук рассказала про измены мужа и о том, когда у них с Алексеем Чумаковым будут дети

Не знаю, значит, не было измен. Я прекрасно знаю, что мой муж – очень красивый мужчина. Я знаю, как на него реагируют, как пищат девушки. Но я достаточно уверенная в себе женщина, чтобы понимать, что это должна быть очень хорошая девушка с определенным набором качеств, чтобы он захотел меня ради нее оставить или изменить мне.Многие поклонники артистки в Сети отметили, что у нее очень высокая самооценка, что впрочем не может не радовать, когда рядом с ней такой мужчина. Юлия Ковальчук — певица и актриса, как и ее муж, но она также отметила, что со стороны кажется, что они с Чумаковым – «несовместимая пара». Она рассказала, как им, двум таким разным и очень темпераментным артистам, удается уживаться вместе.Я – сгусток энергии, мне надо рано вставать, срочно куда-то бежать. Леша – спокойный, он поздно встает, никуда не торопясь, пьет чай. Но хорошо, что мы быстро поняли, что не надо никого переделывать и успокоились…Как и многих других публичных людей, Юлию и Алексея часто забрасывают некорректными вопросами о том, когда у них будут дети. Артистка призналась, что они с Алексеем мечтают о пополнении в семье. Юля хочет как минимум двоих детей, а муж настаивает на троих. Но в этом они уповают на высшие силы и не загадывают наперед.Я считаю, что рождение детей – это вопрос божественный, давайте будем честными. Мы хотим, мы делаем посыл во Вселенную, надеемся, что она нас услышит, и все случится. Мы оба здоровы, и не будем прибегать ни к каким искусственным методам. Никакой временной планки мы себе не ставим.Вот такой откровенной в эфире шоу была Юлия Ковальчук. Напомним, что сейчас в ТОПе обсуждения новость о том, что певец Сергей Лазарев 2,5 года скрывал сына от публики.

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