СМИ заподозрили, что Жизель Бюндхен беременна в третий раз

И хотя многие думали, что Жизель посвятит себя воспитанию двух детей — пятилетнего сына Бенджамина Рейна и трехлетней дочери Вивиан Лейк, она с супругом явно решила стать многодетной матерью, иначе почему теперь в прессе появились новые фото, где четко видно округлившийся животик вместо идеального пресса.Эти фото, подтверждающее третью беременность бывшего ангела Victoria’s Secret было сделано во время рекламной съемки в Бразилии. И под облегающим платьем, и брючным костюмом видно, что формы Жизель Бюндхен явно изменились.Пока что Жизель Бюндхен официально не комментировала свою третью беременность, но поклонники регулярно мониторят ситуацию на ее странице в Инстаграм. В скором времени уже трое детишек будут радовать глаз поклонников модели с мировым именем.Напомним, что недавно стало известно о том, как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс назвали младшую дочь.

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