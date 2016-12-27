Украинец Александр Панайотов оказался в шаге от победы в российском шоу «Голос-5» (ВИДЕО)

32-летний Александр Панайотов родился в Запорожье и вот уже много лет пробует раскрутиться на российской эстраде. Участник популярного проекта «Народный артист», коллега по дуэту с Ларисой Долиной, Александр Панайотов живет и работает в России. По слухам, именно он может представлять РФ на Евровидении-2017 в Киеве, но пока что ему предстоит побороться за победу в финале российского талант-шоу Голос-5. Вместе с ним за победу будут бороться Кайрат Примбердиев, Сардор Милано и Дарья Антонюк.Александр Панайотов — подопечный Григория Лепса и, судя по всему, мечтает попасть в его продюсерский центр, так как с вокалом у него дела обстоят блестяще и новая волна популярности после проекта гарантирована. В полуфинале проекта Панайотов исполнил песню «Не тревожь мне душу, скрипка» Константина Меладзе, чем покорил звездного наставника. Именно его Лепс отправил в финал.Пока многие гадают, будет ли украинец Александр Панайотов представлять Россию на Евровидении-2017, мы предлагаем к просмотру видео выступления Александра Панайотова с песней «Не тревожь мне душу, скрипка».

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