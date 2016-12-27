Поклонники не узнали помолодевшую Ирину Безрукову (ФОТО)

Пару дней назад Ирина Безрукова улетела на отдых в Перу. Она с удовольствием делится кадрами своего яркого отпуска и часто философствует о жизни. Она не стесняется показывать лицо без макияжа, поэтому без проблем опубликовала фото без косметики, примеряя разноцветную национальную шапку.Как бы я была (царица) кечуа.Подписала артистка фотографию. И фолловеры буквально засыпали Ирину комплиментами, говоря, что у нее совершенно нет возраста и сейчас она выглядит вовсе на 17 лет, а не на 51. Как и в недавней фотосессии, Ирина Безрукова покорила всех своей природной красотой и молодостью. Многие говорят, что она для них пример для подражания в вопросах красоты и женственности.И с этим сложно не согласиться! Также напоминаем, что ранее Ирина Безрукова рассказала, какие отношения установила с бывшим мужем Сергеем Безруковым.

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