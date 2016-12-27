Мама Ким Кардашьян показала архивное детское фото звезды

Таким образом Крис Дженнер поделилась с пятнадцатью миллионами подписчиков тем фактом, что рождественские праздники являются особыми для всего семейства.На опубликованном архивном фото запечатлена Ким Кардашян вместе с Кортни, Хлое и Робом, а сама Крис в комментарии к снимку назвала дочерей своими «рождественскими милашками» и подписала, что Рождество - наилучший период в году.

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