Мама Ким Кардашьян показала архивное детское фото звезды

Рождество для клана Кардашян-Дженнер всегда является праздником, который семья отмечает достаточно шумно и весело. Мама звезды реалити-шоу Ким Кардашян Крис Дженнер в социальной сети Instagram не только показала праздничное убранство особняка в Хидден Хиллз и гигантскую ель в холле, но и выложила архивный детский фотоснимок своих дочерей.
Таким образом Крис Дженнер поделилась с пятнадцатью миллионами подписчиков тем фактом, что рождественские праздники являются особыми для всего семейства.
На опубликованном архивном фото запечатлена Ким Кардашян вместе с Кортни, Хлое и Робом, а сама Крис в комментарии к снимку назвала дочерей своими «рождественскими милашками» и подписала, что Рождество - наилучший период в году.
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