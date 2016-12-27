Садальский раскритиковал Галкина, обвинив его в наглости

Детское шоу «Лучше всех», ведущим которого является юморист Максим Галкин бьет рекорды в российских рейтингах, но несмотря на это находятся острословы, которые недовольны работой ведущего в этом проекте. Так, Станислав Садальский раскритиковал Максима Галкина и заявил, что тот не умеет общаться с детьми и на его место лучше бы подошел Иван Ургант.По словам Садальского, Галкин общается с участниками проекта «на птичьем или на курином языке», а так нельзя, поскольку маленькие все прекрасно понимают. То ли дело Иван Ургант, считает актер, вот у него действительно талант. Он умеет разговаривать с детьми как с равными, а Галкин, считает Садальский, общается как «уси-пуси мармеладный». Так и хочется ему сказать: «Уйди!», написал в соцсетях артист и резюмировал, что кроме наглости в нем ничего нет.Критик дал совет Максиму Галкину, опираясь на слова классика, который заявил, что писать для детей нужно так же как для взрослых только лучше. Так и здесь, уверен Садальский, общаться с детской аудиторией нужно как со взрослой, но Галкину это не дано.В отличие от Садальского, юмористка Елена Борщева пришла от работы Галкина в настоящий восторг. По словам актрисы, она пришла на запись шоу в удрученном состоянии, а вернулась в восторженном. Изначально, думала, мол, что я там интересного увижу, кроме показушных детей и трясущихся родителей, но все оказалось не так. Особенно поразил Максим Галкин, по которому видно, что он стал отцом и уже имеет навыки общения с маленькими, но очень талантливыми людьми.

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