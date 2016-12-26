Звезда «Дома-2» Александра Гозиас сменила пол

Александра Гозиас известна тем, что унизила телеведущую проекта «Дом-2» Ольгу Бузова нецензурными словами прямо в эфире шоу. Звезда послала теледиву матом и отделалась легким испугом, не понеся за свою выходку никакого наказания. Теперь девушка нашла новый способ привлечь к себе внимание.Александра Гозиас сменила пол и на ее лице даже появилась щетина. Внешность изменившейся блондинки теперь напоминает чем-то звезду «Евровидения» Кончиту Вурст. При этом, Александра надеялась, что в итоге перевоплощения станет похожей на своего любовника, Константина Иванова из шоу «Дом-2».Гозиас отпустила бороду, облачилась в мужскую одежду и надела на руку массивные часы. Все это девушка сделала исключительно ради конкурса, по условиям которого, женщины должны были превратиться в своих избранников, а мужчины в женщин. Со слов очевидцев, перевоплощение прошло более чем успешно. Александра и Константин настолько гармонично перевоплотились друг в друга, что выглядели лучше всех остальных участников. Конкуренцию паре смогли составить только Чуевы.Правда поклонники шоу перевоплощение звезд шоу «Дом-2» не оценили и заявили, что Александра совершенно не похожа на Иванова, а напоминает бомжа.

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