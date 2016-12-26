Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 27 декабря 2016: в чем провинился Глеб Жемчугов; Екатерина Жужа рассталась с Олегом Винником

Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 27 декабря 2016: но оказалось, что в действительности Глеба просто выгнали. И теперь даже его имя не будет звучать на телеканале ТНТ. Все вскрылось в ходе съемок новогодней вечеринки на Поляне «Дома 2», на которой Жемчугов должен был спеть свою новую композицию, получить награду, однако Глеба даже не пустили на периметр. Точно такая же участь постигла его супругу Ольгу. Ее, как победителя конкурса «Человек года», тоже пригласили в студию и хотели вручить подарки, однако на фоне этих событий приглашение было отозвано.Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 27 декабря 2016: согласно слухам, Глеба опять поймали на периметре с запрещенными препаратами. Помимо этого, этот участник «Дома 2» несколько дней не появлялся на съемочной площадке, администраторы не могли к нему дозвониться, а в эфир шли записи, которые делались раньше. Также Жемчугов неправомерно использовал логотип проекта на своих концертах. По этой причине ему даже запретили появляться на пороге телешоу.Известная ведущая выпуска новостей «Дома 2» Екатерина Жужа за непродолжительный период работы на проекте стала очень популярной. Катя нравится поклонникам своим счастливым выражением лица и незатейливостью. На днях фанаты узнали о том, что девушка в очередной раз рассталась со своим мужем Олегом Винником.Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 27 декабря 2016: Жужа опубликовала в соцсети снимок разорванного семейного портрета, написав о том, что с Олегом у нее больше нет никаких отношений, и он в ее жизни больше никогда не появится. Стоит напомнить, что два месяца тому назад распространялись слухи о разрыве отношений между Катей и Олегом, но они не подтвердились. В этот раз, скорее всего, проблемы на самом деле серьезные, и их развод может состояться.

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