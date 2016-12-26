Лена Ленина мечтает стать героиней шоу «Холостяк»

По словам Лениной, продюсерам «Холостяка» стоит подумать над её предложением. Она является завидной невестой. К слову, Ленина успешна, богата, красива, имеет много приданного. В частности, речь идет о двух домах в Подмосковье, недвижимости в Англии, Риге, Марселе.Сейчас Ленина отправилась в отпуск на остров Маврикий. Там к ногам знаменитостей падают едва ли ни все мужчины. Один из 56-летний местных жителей заявил, что готов заполнить анкету на участие в шоу, чтобы побороться за такую женщину, как Ленина.Отметим, что ранее героями «Холостяка» становились мужчины. В первом сезоне жену себе выбирал футболист Евгений Левченко, во втором – американский бизнесмен украинского происхождения Максим Чернявский, в третьем – комик Тимур Батрутдинов, в четвертом – певец и актер Алексей Воробьев.

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