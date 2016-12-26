Лена Ленина мечтает стать героиней шоу «Холостяк»

Известная писательница Лена Ленина решила, что ей пора выйти замуж. Только мужа она хочет найти на проекте телеканала ТНТ «Холостяк». Знаменитость считает, что она достойна выбирать мужчин, а не становиться одной из 25 участниц.
По словам Лениной, продюсерам «Холостяка» стоит подумать над её предложением. Она является завидной невестой. К слову, Ленина успешна, богата, красива, имеет много приданного. В частности, речь идет о двух домах в Подмосковье, недвижимости в Англии, Риге, Марселе.
Сейчас Ленина отправилась в отпуск на остров Маврикий. Там к ногам знаменитостей падают едва ли ни все мужчины. Один из 56-летний местных жителей заявил, что готов заполнить анкету на участие в шоу, чтобы побороться за такую женщину, как Ленина.
Отметим, что ранее героями «Холостяка» становились мужчины. В первом сезоне жену себе выбирал футболист Евгений Левченко, во втором – американский бизнесмен украинского происхождения Максим Чернявский, в третьем – комик Тимур Батрутдинов, в четвертом – певец и актер Алексей Воробьев.
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