Лолита высказала мнение о судьбоносной песне Джорджа Майкла «Last Christmas»

По словам Лолиты, количество смертей за последние дни просто шокирует, и то, что уходят из жизни прекрасные и талантливые люди, певица воспринимает, как личную потерю. Милявская рассказала, что один раз побывала на концерте Джорджа Майкла и осталась очарована его выступлением.Некоторые люди провели связь между датой смерти певца и его культовой композицией Last Christmas, считая ее пророческой, ведь Джордж Майкл умер именно в католическое Рождество, однако Лолита Милявская осуждает подобные предположения. Артистка уверена, что это просто совпадение, добавив, что каждому человеку на Земле отмерен ограниченный отрезок времени.25 декабря в собственной постели был обнаружен без признаков жизни легендарный исполнитель Джордж Майкл. Причиной смерти названа сердечная недостаточность.

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