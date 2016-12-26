Лолита высказала мнение о судьбоносной песне Джорджа Майкла «Last Christmas»

Эстрадная певица, актриса, телеведущая, а также режиссёр Лолита Милявская высказала свое мнение по поводу смерти одного из самых успешных поп-певцов современности Джорджа Майкла. Вместе с миллионами поклонников по всему миру артистка скорбит, из-за раннего ухода из жизни легендарного британского исполнителя.
По словам Лолиты, количество смертей за последние дни просто шокирует, и то, что уходят из жизни прекрасные и талантливые люди, певица воспринимает, как личную потерю. Милявская рассказала, что один раз побывала на концерте Джорджа Майкла и осталась очарована его выступлением. Некоторые люди провели связь между датой смерти певца и его культовой композицией Last Christmas, считая ее пророческой, ведь Джордж Майкл умер именно в католическое Рождество, однако Лолита Милявская осуждает подобные предположения. Артистка уверена, что это просто совпадение, добавив, что каждому человеку на Земле отмерен ограниченный отрезок времени.
25 декабря в собственной постели был обнаружен без признаков жизни легендарный исполнитель Джордж Майкл. Причиной смерти названа сердечная недостаточность.
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