В Перми покажут фильм о Докторе Лизе

Общественный деятель Елизавета Глинка направлялась в Лакатию, чтобы доставить гуманитарную помощь. Груз находился на борту другого самолёта, и был доставлен в место назначения. Доктор Лиза погибла вместе со всеми пассажирами Ту-154 утром в минувшее воскресенье.Сегодняшний день объявлен траурным в связи с трагедией, все желающие выражают соболезнования. Работники кинотеатра "Премьер", где пройдут показы сообщили, что фильм о Докторе Лизе можно посмотреть бесплатно в 19.30 и 20.30 по Москве.

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