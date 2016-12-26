В Перми покажут фильм о Докторе Лизе

Сегодня в Перми пройдут показы фильма режиссёра Елены Погребижской, посвященного Доктору Лизе. Картина рассказывает о Елизавете Глинке, враче-реаниматологе, которая сделала немало не только для РФ, но и для других стран, и была основателем фонда "Справедливая помощь". Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем в минувшее воскресенье.
Общественный деятель Елизавета Глинка направлялась в Лакатию, чтобы доставить гуманитарную помощь. Груз находился на борту другого самолёта, и был доставлен в место назначения. Доктор Лиза погибла вместе со всеми пассажирами Ту-154 утром в минувшее воскресенье.
Сегодняшний день объявлен траурным в связи с трагедией, все желающие выражают соболезнования. Работники кинотеатра "Премьер", где пройдут показы сообщили, что фильм о Докторе Лизе можно посмотреть бесплатно в 19.30 и 20.30 по Москве.
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