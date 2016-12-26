Дочь Ивана Охлобыстина показала в Instagram татуировку с символом русского мира

Менее чем час назад дочь известного российского актёра Ивана Охлобыстина показала в Instagram свою новую татуировку на спине, на которой изображён символ русского мира. У девушки короткие волосы, поэтому буквы хорошо видны. Поклонники не оставили без внимания новый снимок, многие из них оказались в замешательстве, и не поняли мотивов для выбора такого изображения. Некоторые из фанатов не знали, что означает выбранная дочерью Охлобыстина татуировка.За прошедшее время снимок собрал множество комментариев и лайков, некоторые пользователи Instagram предположили, что дочь просто пошла по стопам своего отца Охлобыстина, ведь он тоже в своё время увлекался тату.

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