Дочь Ивана Охлобыстина показала в Instagram татуировку с символом русского мира

Дочь известного российского актёра Ивана Охлобыстина показала на своей странице в Instagram татуировку с изображением символа русского мира. Реакция поклонников была неоднозначной.
Менее чем час назад дочь известного российского актёра Ивана Охлобыстина показала в Instagram свою новую татуировку на спине, на которой изображён символ русского мира. У девушки короткие волосы, поэтому буквы хорошо видны. Поклонники не оставили без внимания новый снимок, многие из них оказались в замешательстве, и не поняли мотивов для выбора такого изображения. Некоторые из фанатов не знали, что означает выбранная дочерью Охлобыстина татуировка.
За прошедшее время снимок собрал множество комментариев и лайков, некоторые пользователи Instagram предположили, что дочь просто пошла по стопам своего отца Охлобыстина, ведь он тоже в своё время увлекался тату. Автор: Кравченко Алена
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163706-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.