Леонардо Ди Каприо провел Рождество с детьми

Леонардо Ди Каприо не любит рассказывать о том, как проводит досуг, но СМИ все же удалось узнать, где звезда "Выжившего" провел минувшее Рождество. Судя по всему, компанию актеру составил его коллега Дэш Майок, с которым деятель принимал участие в съемках "Ромео и Джульетты". Снимками на своей странице в Instagram поделилась супруга Майока. На кадре Ди Каприо сидит на корточках и улыбается в камеру, окруженный двумя детьми пары.Многие пользователи сети отметили, что актер неплохо смотрится в компании малышей и ему безусловно пошла бы к лицу роль отца. Однако 42-летний актер до сих пор имеет статус холостяка, даже несмотря на то, что пользуется спросом среди дам. Его то и дело замечают в компании молодых моделей, которые меняются довольно часто, но семьей Лео Ди Каприо пока так и не обзавелся.

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