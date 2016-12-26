Леонардо Ди Каприо провел Рождество с детьми

Минувшее католическое Рождество Леонардо Ди Каприо встретил в компании двух детей, о чем стало известно благодаря обнародованным в сети фото. Снимками поделилась с публикой Валерия Мэйсон, супруга актера Дэша Майока.
Леонардо Ди Каприо не любит рассказывать о том, как проводит досуг, но СМИ все же удалось узнать, где звезда "Выжившего" провел минувшее Рождество. Судя по всему, компанию актеру составил его коллега Дэш Майок, с которым деятель принимал участие в съемках "Ромео и Джульетты". Снимками на своей странице в Instagram поделилась супруга Майока. На кадре Ди Каприо сидит на корточках и улыбается в камеру, окруженный двумя детьми пары. Многие пользователи сети отметили, что актер неплохо смотрится в компании малышей и ему безусловно пошла бы к лицу роль отца. Однако 42-летний актер до сих пор имеет статус холостяка, даже несмотря на то, что пользуется спросом среди дам. Его то и дело замечают в компании молодых моделей, которые меняются довольно часто, но семьей Лео Ди Каприо пока так и не обзавелся. Автор: Курило Марина
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163705-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.