Константин Хабенский завершил съемки в кинокартине "Селфи"

Актер Константин Хабенский официально завершил свои съемки в картине "Селфи", работа над которой ведется по книге Сергея Минаева. Отмечается, что отечественный артист воплотил на экранах сразу две роли.
В книге Сергея Минаева, как известно, идет речь о пользующемся славой среди читателей писателе Богданове и его двойнике, которых и воплотил на экране Константин Хабенский. Актер накануне заявил, что закончил свои съемки в картине "Селфи". Культурный деятель отметил, что когда брал книгу в руки, то не ожидал столь мощных эмоций, но в итоге его достаточно прочно захватила история писателя, который не чувствует счастья, имея всевозможные удовольствия. Константин Хабенский по окончанию съемок назвал книгу Минаева психологическим триллером и явно заинтересовался переживаниями главного героя. Сам автор произведения отметил, что культурный деятель является для него одним из любимых российских актеров, поэтому он отлично вписался в образы. Автор: Савченко Анна
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