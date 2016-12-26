Константин Хабенский завершил съемки в кинокартине "Селфи"

В книге Сергея Минаева, как известно, идет речь о пользующемся славой среди читателей писателе Богданове и его двойнике, которых и воплотил на экране Константин Хабенский. Актер накануне заявил, что закончил свои съемки в картине "Селфи". Культурный деятель отметил, что когда брал книгу в руки, то не ожидал столь мощных эмоций, но в итоге его достаточно прочно захватила история писателя, который не чувствует счастья, имея всевозможные удовольствия.Константин Хабенский по окончанию съемок назвал книгу Минаева психологическим триллером и явно заинтересовался переживаниями главного героя. Сам автор произведения отметил, что культурный деятель является для него одним из любимых российских актеров, поэтому он отлично вписался в образы.

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