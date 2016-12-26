Эксперты Forbes назвали самые популярные книги 2016 года

Возглавляет список бестселлеров по версии Forbes новая работа британского автора Джоан Роулинг — «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Публика с нетерпением ждала книгу, даже несмотря на то, что ее поставки в Россию задерживались на таможне. Второе место занимает писатель из Австралии Дэвид Робертс, точнее его произведение «Шантарам». Тройку лидеров закрывает «До встречи с тобой» американского автора Джоджо Мойес. В первую пятерку бестселлеров вошли также «Вселенский заговор» Татьяны Устиновой и «Девушка Оnline: в турне» от Зои Сагг.Следом за топ-5 следует роман Виктора Пелевина «Лампа Муфасаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Неплохим спросом пользуются произведения «На службе зла», а также знакомые широким массам «Девушка в поезде», «Вино из одуванчиков», «Маленький принц» и многие другие.

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