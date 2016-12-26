Голливудская звезда «похоронила» живого Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла

Американская сериальная актриса Сара Мишель Геллар в Twitter написала пост, в котором сообщила, что была одной из самых преданных поклонниц умершего Боя Джорджа. Многочисленные фолловеры не пропустили странный пост и указали актрисе не неприятную оплошность, подчеркнув, что Геллар «ошиблась парнем».Поняв, что «похоронила» живого Боя Джорджа, Геллар быстренько удалила пост и написала новое сообщение, указав своим подписчикам на то, что им не мешало бы следить за своими ошибками.Популярный британский певец Джордж Майкл ушел из жизни в возрасте 53 лет 25 декабря. Британский музыкант Бой Джордж, которому 55 лет, жив и здоров.

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