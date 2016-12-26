Сергей Безруков и Данила Козловский названы актёрами года

Во ВЦИОМ был составлен список актеров года. Первое место разделили Данила Козловский и Сергей Безруков. Также в перечень попали Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев, Елизавета Боярская, Евгений Миронов, Владимир Машков.
Отмечается, что популярность Данила Козловского по сравнению с предыдущим годом возросла на несколько пунктов. На втором месте оказались Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Владимир Машков, Евгений Миронов, Елизавета Боярская.
Константин Хабенский стал самым упоминаемым актером в СМИ в 2016 году. На втором месте по данному критерию оказался Сергей Безруков. Тройку лидеров замкнул Данила Козловский. Так гласят данные компании «Медиалогия».
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