В Сети появился трейлер десятого сезона «Доктор Кто»

На официальном канале провайдера BBC America на Youtube был обнародован трейлер десятого сезона культового сериала «Доктор Кто». В ролике, длительностью 50 секунд, можно увидеть актрису Перл Маки, которая, как было объявлено ранее, станет спутницей главного героя.
Новый «Доктор Кто» выйдет на ТВ-экраны в апреле 2017 года, так что фанатичным поклонникам осталось ждать совсем недолго, и запастиcь терпением. «Доктор Кто» считается мировым рекордсменом среди всех научно-фантастических многосерийных проектов в мире. Первая его серия вышла в ноябре 1963 года, несмотря на знатный перерыв с 1989 по 2005, фильм не теряет популярности.
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