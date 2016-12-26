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Эксперты составили рейтинг самых читающих городов на территории России

Эксперты компании МТС провели исследование, которое позволило им назвать самые читающие города на просторах России. В этом специалистам помогло популярное приложение «МТС Книги», позволяющее знакомиться с литературой.

Эксперты составили рейтинг самых читающих городов на территории России

Как проинформировали в пресс-службе МТС, для подведения итогов эксперты сопоставили количество пользователей программой «МТС Книги» в населенном пункте и суммарное число жителей города. Благодаря этому удалось вывести средний процент читающих граждан. Результаты указывают на то, что наиболее читающие граждане обитают в Казани. Также в тройку лидеров вошла Уфа и Пермь. В первую десятку городов, чьи жители любят литературу, попали Ростов, Екатеринбург, Самара, а также Красноярск, Челябинск, Нижний Новгород и Новосибирск.
Что до наиболее популярных среди россиян произведений, то наиболее востребованной стала работа «Инферно» от писателя Дэна Брауна. Второе место занимает Евгений ЧеширКо и его «Дневник домового». Тройку лидеров закрывает «Девушка, которую ты покинул» авторства Джоджо Мойеса.


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