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Элтон Джон прокомментировал смерть Джорджа Майкла

Британский певец Элтон Джон прокомментировал смерть своего товарища Джорджа Майкла. По его словам, это событие его просто шокировало и выбило их колеи, передают зарубежные медиа.

Элтон Джон прокомментировал смерть Джорджа Майкла

Как известно, Джон и Майкл долгое время находились в ссоре и возобновили дружеские отношения только в 2011 году, в понедельник, 26 декабря, в своем аккаунте в Instagram написал артист, добавив, что скорбит в связи с кончиной поп-короля.

Джордж Майкл скончался в своем доме. Ему было 53 года. Эксперты предполагают, что причиной преждевременной кончины могла послужить сердечная недостаточность. Точные детали смерти культового певца выясняются.


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