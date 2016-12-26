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Федор Бондарчук откровенно рассказал о личной жизни

Федор Бондарчук устал от «грязных» сплетен, которые касаются его развода и новых отношений с молодой актрисой Паулиной Андреевой. В интервью режиссер откровенно рассказал о личной жизни.
Федор Бондарчук откровенно рассказал о личной жизни

Напомним, известный российский режиссер Федор Бондарчук представил свою новую работу. Фильм «Притяжение» — серьезная работа после картины «Сталинград». Звезда признался, что долгое время не решался браться за серьезный проект, так как ему в руки не попадался интересный сюжет, на который он был бы готов потратить несколько лет. Завершая насыщенный событиями год, Бондарчук в интервью также рассказал и личном, со ссылкой на СМИ России.

Совсем недавно режиссер развелся со своей супругой – Светланой, с которой прожил более десяти лет в браке. Вскоре после развода общественность узнала о бурном романе, который возник между Федором и начинающей актрисой Паулиной Андреевой.
Федор Бондарчук откровенно рассказал о личной жизни

Об отношениях 28-летней девушки и 49-летнего актера говорили все, намекая на то, что именно Паулина стала яблоком раздора в семье Бондарчуков. Режиссер никогда не комментировал подобные сплетни и слухи, однако для издания «Hello», главным редактором которого является его бывшая супруга, сделал исключение. Звезда признался, что на момент, когда произошла его встреча с молодой актрисой, он уже был свободен в течение нескольких лет, хоть и не официально, отмечает журналист ДжоИнфо Анна Аш.

Федор Бондарчук откровенно рассказал о личной жизни

«Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, что это правильно, когда люди, уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, — это не так», — рассказал режиссер в интервью.

После развода Светлана и Федор остались в хороших отношениях, и не держат друг на друга зла. Бондарчук отметил, что для него этот год был довольно тяжелым, однако подводя итоги уходящего года, он ощущает себя абсолютно счастливым и готовым идти в будущее.

Федор Бондарчук откровенно рассказал о личной жизни

«Абсолютное счастье» звезды подтверждают также и его друзья и знакомые. По словам Сергея Бойцова, сейчас Бондарчук и Андреева работают над одной картиной — «Мифы о Москве», работают в разное время. Однако Федор постоянно в перерывах уделяет внимание своей невесте, а она очень часто дожидается его с ночной смены в вагончике.


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