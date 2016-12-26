Рената Литвинова предпочитает пропить наследство, нежели отдать его дочери

В рамках своего творческого вечера Рената Литвинова поделилась своими взглядами на воспитание детей.

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова,, провела в одном из московских театров свой творческий вечер. В ходе мероприятия актриса много говорила о своем творчестве, любимых композиторах и музыкантах, мужчинах и о хронической нехватке времени. Отдельной темой ее рассказа стало воспитание детей, передает JoInfo.ua.

Как оказалось родительская линия поведения в варианте Литвиновой представляет собой разные подходы: с одной стороны – «счастливое детство» для своего ребенка, а с другой — отсутствие излишней опеки над повзрослевшим ребенком.

По мнению Ренаты, вмешательство во взрослую жизнь ребенка только навредит ему, как и подталкивание к какой-то профессии. А главное показать своему – ребенку, что мать достойна уважения, а значит, она должна посвящать себе достаточное количество своей жизни. Нужно показать ребенку, что мать это не домохозяйка, а занятой человек, у которого нет времени. Так, по словам артистки, было с ее всегда работавшей матерью, и она ее уважала. Также она старается позиционировать себя перед своей дочерью.

Не нужно говорить детям, что вы живете ради них, подчеркнула Литвинова. Нужно жить для себя, а дети это «стрелы, выпущенные в мир». За них не нужно отвечать, в них нужно заложить свои принципы и поддерживать духовную связь, поскольку можно жить с ребенком в одной комнате и не общаться с ним, а можно быть на расстоянии, но в полном контакте.

Не должно быть материнского контроля рассказала Литвинова о своих отношениях с дочерью Ульяной. Вначале счастливое детство, а дальше их нужно куда-то отправить, закалить их. Поясняя свою теорию, актриса отметила, что поставила в известность свою дочь, что не оставит ей никакого наследства. Пусть будет образование, платья, «мои эти штуки-дрюки», но деньги себе она должна сама заработать. Потому что оставлять деньги детям это неправильно, зачем им тогда развиваться? Это абсолютное зло. «Лучше помочь тому, кому это надо, либо пропить все», –

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