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Рената Литвинова предпочитает пропить наследство, нежели отдать его дочери

В рамках своего творческого вечера Рената Литвинова поделилась своими взглядами на воспитание детей.
Рената Литвинова предпочитает пропить наследство, нежели отдать его дочери

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова, продолжающая активную творческую деятельность, провела в одном из московских театров свой творческий вечер. В ходе мероприятия актриса много говорила о своем творчестве, любимых композиторах и музыкантах, мужчинах и о хронической нехватке времени. Отдельной темой ее рассказа стало воспитание детей, передает JoInfo.ua.

Как оказалось родительская линия поведения в варианте Литвиновой представляет собой разные подходы: с одной стороны – «счастливое детство» для своего ребенка, а с другой — отсутствие излишней опеки над повзрослевшим ребенком.

По мнению Ренаты, вмешательство во взрослую жизнь ребенка только навредит ему, как и подталкивание к какой-то профессии. А главное показать своему – ребенку, что мать достойна уважения, а значит, она должна посвящать себе достаточное количество своей жизни. Нужно показать ребенку, что мать это не домохозяйка, а занятой человек, у которого нет времени. Так, по словам артистки, было с ее всегда работавшей матерью, и она ее уважала. Также она старается позиционировать себя перед своей дочерью.

Рената Литвинова предпочитает пропить наследство, нежели отдать его дочери

Не нужно говорить детям, что вы живете ради них, подчеркнула Литвинова. Нужно жить для себя, а дети это «стрелы, выпущенные в мир». За них не нужно отвечать, в них нужно заложить свои принципы и поддерживать духовную связь, поскольку можно жить с ребенком в одной комнате и не общаться с ним, а можно быть на расстоянии, но в полном контакте.

Не должно быть материнского контроля рассказала Литвинова о своих отношениях с дочерью Ульяной. Вначале счастливое детство, а дальше их нужно куда-то отправить, закалить их. Поясняя свою теорию, актриса отметила, что поставила в известность свою дочь, что не оставит ей никакого наследства. Пусть будет образование, платья, «мои эти штуки-дрюки», но деньги себе она должна сама заработать. Потому что оставлять деньги детям это неправильно, зачем им тогда развиваться? Это абсолютное зло. «Лучше помочь тому, кому это надо, либо пропить все», – заключила Литвинова.


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