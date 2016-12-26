Александр Панайотов уверен в родстве с Джорджем Майклом

Александр Панайотов в собственном микроблоге признался поклонникам, что считает ушедшего из жизни Джорджа Майкла своим родственником.Участник российского проекта «Голос 5», певец украинского происхождения Александр Панайотов заявил, что у него с Джорджем Майклом, который25-го декабря 2016 года, одни корни. Напомним, Панайотов на данный момент является одним из самых явных претендентов на участие в предстоящем «Евровидении», которое пройдет в Украине, .По словам певца, если он поедет на песенный конкурс в Киев, то только с одной целью –между Россией и Украиной, так как именно для примирения и было создано «Евровидение».На днях в микроблоге Александра Панайотова появилась новая запись, посвященная смерти Джорджа Майкла. Певец считает, что у него есть родственные связи с британцем. На самом деле настоящее имя звезды 80-х Йоргос Кириакос Панайоту, его отец был выходцем из Кипра. Исходя из этого, Александр Панайотов решился заявить, что у него с Джорджем Майклом «один род».«Господи. Я рыдаю. Невосполнимая потеря мира музыки! Джордж Майкл…его голос, его песни, его душа. Как так? Что происходит? Почему? Я вырос на его песнях! У нас с ним одна фамилия, один род. Панайоту. Горе. Потеря потерь» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. ред.), — опубликовал в своем Инстаграме российский певец, сообщает журналист ДжоИнфо Анна Аш.«Потеря за потерей … Я отказываюсь в это верить, нет ни физических, ни духовных сил понять это….», «Как жалко, такой певец, какие песни…», «Кошмар кошмар !!!!! Нет слов !!!», «У вас много общего во внешности и фамилии. Может братики по греческой части?? Возьми в финале его песню!! Черт, это было бы в «яблочко»!» (Орф. и Пункт. авторов сохранены, прим. ред.), — писали пользователи под записью Александра.Как известно, певец ушел из жизни в день католического Рождества – 25-го декабря, вчера. Пресса говорит о том, что смерть звезды в Рождество немного иронична, так как Джордж Майкл прославился благодаря хиту «Last Christmas», что переводится как «Последнее Рождество».После того, как свои сожаления высказали, такие как певец Элтон Джон, группа One Republic, ведущий Джемс Корден, со скорбью откликнулись и звезды российского шоу-бизнеса. Одним из первых в своем микроблоге написал. Стало известно, что между российским певцом и британским есть связь. Менеджером группы Wham!, участником которой являлся Джордж Майкл, и дуэта Smash!!, в которой пел Сергей Лазарев, в разное время был Саймон Напьер-Белл, который мечтал из российской группы сделать аналог популярной в 80-х группы, но только в духе 21 века.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163671-news.html