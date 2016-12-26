Александр Панайотов уверен в родстве с Джорджем Майклом

Александр Панайотов в собственном микроблоге признался поклонникам, что считает ушедшего из жизни Джорджа Майкла своим родственником.
Участник российского проекта «Голос 5», певец украинского происхождения Александр Панайотов заявил, что у него с Джорджем Майклом, который скончался
25-го декабря 2016 года, одни корни. Напомним, Панайотов на данный момент является одним из самых явных претендентов на участие в предстоящем «Евровидении», которое пройдет в Украине, .
По словам певца, если он поедет на песенный конкурс в Киев, то только с одной целью – наладить отношения
между Россией и Украиной, так как именно для примирения и было создано «Евровидение».
На днях в микроблоге Александра Панайотова появилась новая запись, посвященная смерти Джорджа Майкла. Певец считает, что у него есть родственные связи с британцем. На самом деле настоящее имя звезды 80-х Йоргос Кириакос Панайоту, его отец был выходцем из Кипра. Исходя из этого, Александр Панайотов решился заявить, что у него с Джорджем Майклом «один род».
«Господи. Я рыдаю. Невосполнимая потеря мира музыки! Джордж Майкл…его голос, его песни, его душа. Как так? Что происходит? Почему? Я вырос на его песнях! У нас с ним одна фамилия, один род. Панайоту. Горе. Потеря потерь» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. ред.), — опубликовал в своем Инстаграме российский певец, сообщает журналист ДжоИнфо Анна Аш.
«Потеря за потерей … Я отказываюсь в это верить, нет ни физических, ни духовных сил понять это….», «Как жалко, такой певец, какие песни…», «Кошмар кошмар !!!!! Нет слов !!!», «У вас много общего во внешности и фамилии. Может братики по греческой части?? Возьми в финале его песню!! Черт, это было бы в «яблочко»!» (Орф. и Пункт. авторов сохранены, прим. ред.), — писали пользователи под записью Александра.
Как известно, певец ушел из жизни в день католического Рождества – 25-го декабря, вчера. Пресса говорит о том, что смерть звезды в Рождество немного иронична, так как Джордж Майкл прославился благодаря хиту «Last Christmas», что переводится как «Последнее Рождество».
После того, как свои сожаления высказали звезды мирового масштаба
, такие как певец Элтон Джон, группа One Republic, ведущий Джемс Корден, со скорбью откликнулись и звезды российского шоу-бизнеса. Одним из первых в своем микроблоге написал Сергей Лазарев
. Стало известно, что между российским певцом и британским есть связь. Менеджером группы Wham!, участником которой являлся Джордж Майкл, и дуэта Smash!!, в которой пел Сергей Лазарев, в разное время был Саймон Напьер-Белл, который мечтал из российской группы сделать аналог популярной в 80-х группы, но только в духе 21 века.
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