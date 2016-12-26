Ольга Бузова ищет мужчину, который сможет ее защитить

Звезда реалити-шоу «Дом 2» Ольга Бузова переживает не самый легкий период своей жизни. Через несколько дней ей предстоит пройти через процедуру официального расторжения брака с футболистом Дмитрием Тарасовым. Но Ольга не сдается и мечтает найти мужчину своей мечты в будущем.После разрыва отношений с Дмитрием Тарасовым, телеведущая Ольга Бузова ушла с головой в работу. Она трудится, не покладая сил для того, чтобы начать новую жизнь в достатке. Все же недавно, ей пришлось на какое-то время отложить, который довел звезду до капельницы, передает JoInfo.ua.Несколько дней назад ведущая пришла на одно из российских ТВ-шоу, чтобы честно ответить на вопросы зрителей. Но когда речь зашла о причинах развода с Тарасовым, Ольга Бузова промолчала. Позже, она высказалась по этому поводу, заявив, что не будет давать никаких комментариев по этому вопросу.Правда, слухи говорят о том, что супружеская пара разошлась. Он хотел «одомашнить» Ольгу Бузову, которая готова всю свою жизнь посвятить карьере. Поговаривают, что Дмитрий Тарасов неоднократно приходил домой злым и сердитым и устраивал звезде скандалы из-за грязной посуды и другим бытовым вопросам, не обращая внимания на то, сколько времени Ольга уделяет своей работе, сообщает журналистка Вера Цветкова специально для JoInfoMedia.Пока что, на которую она переехала после разрыва. Уже в ее жизнь стучатся сотни поклонников, задаривающих звезду цветами.В данный момент артистка занимается своей певческой карьерой, ее песня «Под звуки поцелуев» стала настоящим хитом в России, который она исполнила на телешоу.Отвечая на вопрос о личной жизни, Бузова заявила, что видит себя сегодня только с мужчиной-защитником, который может спрятать ее от всех, не выставляя «грязное белье» на показ. Ей, как и любой женщине хочется, чтобы ее оберегали и заботились. В данном случае для звезды немаловажна публичность отношений, которой в последнее время в ее отношениях было более, чем достаточно. Поэтому новый избранник Ольги должен быть вежливым и деликатным.

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