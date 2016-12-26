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Ольга Бузова ищет мужчину, который сможет ее защитить

Звезда реалити-шоу «Дом 2» Ольга Бузова переживает не самый легкий период своей жизни. Через несколько дней ей предстоит пройти через процедуру официального расторжения брака с футболистом Дмитрием Тарасовым. Но Ольга не сдается и мечтает найти мужчину своей мечты в будущем.
Ольга Бузова ищет мужчину, который сможет ее защитить

После разрыва отношений с Дмитрием Тарасовым, телеведущая Ольга Бузова ушла с головой в работу. Она трудится, не покладая сил для того, чтобы начать новую жизнь в достатке. Все же недавно, ей пришлось на какое-то время отложить все свои дела из-за острого бронхита, который довел звезду до капельницы, передает JoInfo.ua.

Несколько дней назад ведущая пришла на одно из российских ТВ-шоу, чтобы честно ответить на вопросы зрителей. Но когда речь зашла о причинах развода с Тарасовым, Ольга Бузова промолчала. Позже, она высказалась по этому поводу, заявив, что не будет давать никаких комментариев по этому вопросу.
Правда, слухи говорят о том, что супружеская пара разошлась из-за раздражительности и неадекватности спортсмена. Он хотел «одомашнить» Ольгу Бузову, которая готова всю свою жизнь посвятить карьере. Поговаривают, что Дмитрий Тарасов неоднократно приходил домой злым и сердитым и устраивал звезде скандалы из-за грязной посуды и другим бытовым вопросам, не обращая внимания на то, сколько времени Ольга уделяет своей работе, сообщает журналистка Вера Цветкова специально для JoInfoMedia.

Ольга Бузова ищет мужчину, который сможет ее защитить


Пока что Ольга Бузова обустраивается в новой квартире, на которую она переехала после разрыва. Уже в ее жизнь стучатся сотни поклонников, задаривающих звезду цветами.
В данный момент артистка занимается своей певческой карьерой, ее песня «Под звуки поцелуев» стала настоящим хитом в России, который она исполнила на телешоу.

Ольга Бузова ищет мужчину, который сможет ее защитить

Отвечая на вопрос о личной жизни, Бузова заявила, что видит себя сегодня только с мужчиной-защитником, который может спрятать ее от всех, не выставляя «грязное белье» на показ. Ей, как и любой женщине хочется, чтобы ее оберегали и заботились. В данном случае для звезды немаловажна публичность отношений, которой в последнее время в ее отношениях было более, чем достаточно. Поэтому новый избранник Ольги должен быть вежливым и деликатным.


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