Фанаты раскритиковали Волочкову за шпагат в розовом бикини

На опубликованном кадре Анастасия Волочкова, облаченная в ярко-розовое бикини, сидит на шпагате. Как оказалось, кадр сделан во время процедур в спа-салоне, размещенном на территории Астаны. В описании к фото балерина написала "Прекрасный выходной..". Волосы знаменитости еще не успели высохнуть после процедур, а на лице застыло спокойствие. Впрочем, публика не оценила способностей Волочковой, отметив, что уже устала от таких снимков. Некоторые назвали фигуру звезды "мужичьей", добавив, что над такими кадрами все только смеются.Однако нашлись и те, кто поддержал кумира, похвалив таланты Анастасии Волочковой и ее прекрасную растяжку. Критиков же защитники призвали следить за собой. За день кадр успел собрать более 5,2 тысяч отметок "мне нравится", а также более 150 как приятных, так и не слишком комментариев.

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