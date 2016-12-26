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Фанаты раскритиковали Волочкову за шпагат в розовом бикини

Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором она демонстрирует свой фирменный шпагат в розовом бикини. Предновогодний кадр балерины, размещенный на просторах сети Instagram, поклонники знаменитости подвергли критике.

Фанаты раскритиковали Волочкову за шпагат в розовом бикини

На опубликованном кадре Анастасия Волочкова, облаченная в ярко-розовое бикини, сидит на шпагате. Как оказалось, кадр сделан во время процедур в спа-салоне, размещенном на территории Астаны. В описании к фото балерина написала "Прекрасный выходной..". Волосы знаменитости еще не успели высохнуть после процедур, а на лице застыло спокойствие. Впрочем, публика не оценила способностей Волочковой, отметив, что уже устала от таких снимков. Некоторые назвали фигуру звезды "мужичьей", добавив, что над такими кадрами все только смеются.
Фанаты раскритиковали Волочкову за шпагат в розовом бикини

Однако нашлись и те, кто поддержал кумира, похвалив таланты Анастасии Волочковой и ее прекрасную растяжку. Критиков же защитники призвали следить за собой. За день кадр успел собрать более 5,2 тысяч отметок "мне нравится", а также более 150 как приятных, так и не слишком комментариев.
Автор: Курило Марина


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163629-news.html
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