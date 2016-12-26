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Леонардо ДиКаприо в ударе: «престарелый Казанова» завел новый роман с юной моделью

Леонардо ДиКаприо в ударе: «престарелый Казанова» завел новый роман с юной моделью

Голливудская знаменитость Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) известен своими прекрасными ролями. Но его личная жизнь такая же насыщенная, как кинокартины. Недавно Леонардо был замечен в компании Пэйдж Уоткинс, в то время, как поклонники недоумевают, где же его девушка – Нина Агдал.
Леонардо ДиКаприо в ударе: «престарелый Казанова» завел новый роман с юной моделью

Актер Леонардо ДиКаприо стал любимцем зрительской публики благодаря мастерству перевоплощения, кажется, он способен сыграть любую роль — Ромео, детектива, героя-любовника, и справится с ней гениально. Он также известен, как ярый защитник природы, и недавно встречался с новым президентом США, Дональдом Трампом, чтобы обсудить проблемы окружающей среды, передает JoInfo.ua.

Из-за своей привлекательной внешности Леонадо пользуется большим успехом среди красивых женщин этого мира. Хотя с возрастом актер перестал следить за своей внешностью, встречаться он привык только с супермоделями, которых он меняет, как перчатки. Недавно, поклонники звезды думали, что Лео ожидает совместное будущее с Ниной Агдал, но некоторое время назад он был замечен в Мексике с новой дамой — Пэйдж Уоткинс, сообщает журналистка JoInfoMedia Вера Цветкова.
Пара проводила время на уютном пляже, а позже их сфотографировали в одном из баров Лос-Анджелеса, в компании с другом Леонардо ДиКаприо — Тоби МакГвайером. Несколько раз Лео осмелился поцеловать модель в шею, что сразу было замечено фотографами.

Что касается Нины Агдал, то вместе с ДиКаприо их видели на День Благодарения, когда они отмечали праздник в живописном штате – Северной Каролине. До и после это актера замечали в объятиях той или иной модели, что наталкивает поклонников на мысль, что Леонардо ДиКаприо и Нина состоят в свободных отношениях.

Леонардо ДиКаприо в ударе: «престарелый Казанова» завел новый роман с юной моделью

В этом году фанаты замерли в ожидании на церемонии «Оскар», получит ли голливудская звезда заветную статуэтку. И их мечты — сбылись. Леонардо ДиКаприо был награжден «оскаром» за роль в исторической драме «Выживший».

Леонардо ДиКаприо в ударе: «престарелый Казанова» завел новый роман с юной моделью

В целом, на актерском поприще у Лео дела идут не так гладко, как хотелось бы. Недавно он попал в список самых переоцененных актеров, заняв почетное 8-е место. На первом месте в рейтинге значится Джонни Депп, который возвращает всего 2,8 доллара прибыли кинокомпаниям.


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