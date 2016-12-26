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Ким Кардашьян отдала дань СССР, вырядившись в одежду российского дизайнера

Ким Кардашьян отдала дань СССР, вырядившись в одежду российского дизайнера

Ким Кардашьян (Kim Kardashian) появилась в интересном одеянии. Звезда реалити-шоу надела красную кофту с рисунком серпа и молота – символа Советского Союза.
Ким Кардашьян отдала дань СССР, вырядившись в одежду российского дизайнера

Напомним, супруг Ким Кардашьян еще не в скором времени сможет вернуться к концертной деятельности, так как запустил свое здоровье. Оказывается, у музыканта и ранее проявлялись симптомы психического расстройства, однако рэпер игнорировал их. Сейчас же, после выписки Канье из рехаба, супруги пытаются сохранить отношения, .

На днях в Сети появилась новость о том, что теледива появилась на публике в дизайнерском худи с символикой СССР, сообщает журналист ДжоИнфо Анна Аш.
Ким Кардашьян отдала дань СССР, вырядившись в одежду российского дизайнера

Автором подобных нарядов является российский дизайнер, 33-летний Гоша Рубчинский, который всего десяток лет назад за несколько сотен рублей подстригал своих друзей в салоне Tony & Guy, а также гонял по улицам на скейте.

Ким Кардашьян отдала дань СССР, вырядившись в одежду российского дизайнера

На сегодня он является одним из самых востребованных дизайнеров в мире. Среди его клиентов можно увидеть Ольгу Карпуть, Ксению Собчак, Кайли Дженнер, Кристен Стюарт, Канье Уэста (Kanye West) и других. А теперь-то в эти ряды вошла и Ким.

Ким Кардашьян отдала дань СССР, вырядившись в одежду российского дизайнера

Звезда появилась на публике в безразмерном красном худи с рисунком серпа и молота на плече, а также в босоножках на завязках светло коричневого цвета.

Напомним, ИноСМИ активно обсуждают новость о том, что Ким Кардашьян и ее супруг обманывают общественность. Об этом заговорили после того, как звезд видели в одном из ресторанов. Супруги держались отстраненно друг от друга, пока не сели в авто. Решив, что за ними уже никто не наблюдает, теледива и рэпер сразу стали оживленно беседовать и улыбаться. Возмущение общества подкреплено тем, что в Сети гуляли слухи об их неминуемом разводе, а их поведение на публике будто подтверждало сплетни.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163588-news.html
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