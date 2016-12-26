Джордж Майкл скончался: мир шоубизнеса прощается с легендарным певцом

Вчера, 25 декабря весь мир потрясло печальное известие — поп-певец Джордж Майкл (George Michael) ушел из жизни. Он был известен своими хитами и балладами, такими как «Careless Whisper» и «Faith». Твиттер наполнился словами знаменитостей, выражающих музыканту свое почтение и любовь.В этом году ушло на тот свет много известных личностей, которых любили миллионы людей во всем мире. Это – Алан Рикман, британский актер; Дэвид Боуи – культовый певец, а также Би Би Кинг, передает JoInfo.ua.Вчера, прямо в рождественский вечер ушел из жизни певец Джордж Майкл. Это – большая утрата для всего человечества, а ирония судьбы заключается в том, что именно он был исполнителем хита «Last Christmas», который является незаменимым атрибутом любой вечеринки, посвященной светлому празднику.Для многих знаменитостей, смерть поп-звезды стала настоящим ударом. Некоторые из них уже опубликовали свои теплые слова для Джорджа, сообщает журналистка Вера Цветкова для JoInfoMedia. Так, например, сэр Элтон Джон выложил у себя в Инстаграме совместное фото, которое подписано: «Я в глубоком шоке. Я потерял своего любимого друга, самую добрую и щедрую душу, а также превосходного артиста», — прокомментировал исполнитель смерть Джорджа Майкла.Джеймс Корден, ведущий программы «Carpool Karaoke», который недавно снял рождественское видео с Мэрайей Кери, написал в своем аккаунте: «Не могу вспомнить, как давно начал слушать Джорджа Майкла. Он был необычайным вдохновителем, и всегда шел впереди своего времени».Суперпопулярная группа из США – One Republic сообщили о своих чувствах по поводу смерти певца: «Покойся с миром, Джордж Майкл. Кроме того, что это – грустное событие, ты был легендой и ушел слишком молодым».Как стало известно, Джордж скончался в возрасте 53 лет от сердечной недостаточности, в своем доме. Представители музыканта просят на некоторое время воздержаться от вопросов о смерти певца, пока родственники переживают утрату.

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