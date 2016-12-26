Битва экстрасенсов-16: назван победитель украинского шоу

Начиная с прошлой серии, заканчивая эфиром 25 декабря, зрители Украины могли отдать голос за самого сильного ясновидящего среди всех участников проекта «Битва экстрасенсов». Вчера, ведущий мистического конкурса Павел Костицин объявил его имя.
В две предпраздничные недели украинские зрители могут наконец-то насладиться финалами многих ТВ-шоу. Уже стало известно, кто стал победителем проекта Х-фактор, им стал певец – Севак Ханагян, которого вел к победе участник группы «Агонь», Антон Савлепов.
Вчера также было объявлено имя финалиста шоу «Битва экстрасенсов»-16, его выбрали среди четырех самых сильных ясновидящих конкурса. Все небезразличные люди смогли в телефонном режиме отдать свой голос за Ольгу Волошину, черную ведьму, поражающую всех своей необычной красотой, за Ольгу Стогнушенко, открывающую тайны с помощью Таро, Сурена Джулакяна, умеющего останавливать время или Теодору, белую ведьму, передает JoInfo.ua.
Победителем стал – Сурен Джулакян, который с большим отрывом обошел своих конкуренток, благодаря своей силе, умению видеть наименьшие детали, а также своей харизматичности.
В финальной серии «Битвы экстрасенсов» организаторы стремились рассказать больше о любимых целителях. Оказалось, что каждый из них перетерпел страшные лишения на протяжении своей жизни. Ольга Волошина родила дочку от человека, который некоторое время после брака, начал игнорировать своим семейные потребности, а также применял к ней физическое насилие, и бедная ведьма потеряла своего второго ребенка – он не открыл глаза при рождении, сообщает Вера Цветкова, журналистка JoInfoMedia.
Теодора в своей жизни тяжело переживает отсутствие своего отца, а Сурен Джулакян рассказал, что чуть было не погиб из-за природного катаклизма вместе со своей семьей. Ольга Стогнушенко поделилась своей «женской» историей, о том, как она родила детей от двоих разных мужчин, но все же обрела своей счастье со своим «принцем.
Смотрите момент победы Сурена Джулакяна здесь
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