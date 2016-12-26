Битва экстрасенсов-16: назван победитель украинского шоу

Начиная с прошлой серии, заканчивая эфиром 25 декабря, зрители Украины могли отдать голос за самого сильного ясновидящего среди всех участников проекта «Битва экстрасенсов». Вчера, ведущий мистического конкурса Павел Костицин объявил его имя.В две предпраздничные недели украинские зрители могут наконец-то насладиться финалами многих ТВ-шоу. Уже стало известно, кто стал победителем проекта Х-фактор, им стал певец – Севак Ханагян, которого вел к победе участник группы «Агонь», Антон Савлепов.Вчера также было объявлено имя финалиста шоу «Битва экстрасенсов»-16, его выбрали среди четырех самых сильных ясновидящих конкурса. Все небезразличные люди смогли в телефонном режиме отдать свой голос за Ольгу Волошину, черную ведьму, поражающую всех своей необычной красотой, за Ольгу Стогнушенко, открывающую тайны с помощью Таро, Сурена Джулакяна, умеющего останавливать время или Теодору, белую ведьму, передает JoInfo.ua.Победителем стал – Сурен Джулакян, который с большим отрывом обошел своих конкуренток, благодаря своей силе, умению видеть наименьшие детали, а также своей харизматичности.В финальной серии «Битвы экстрасенсов» организаторы стремились рассказать больше о любимых целителях. Оказалось, что каждый из них перетерпел страшные лишения на протяжении своей жизни. Ольга Волошина родила дочку от человека, который некоторое время после брака, начал игнорировать своим семейные потребности, а также применял к ней физическое насилие, и бедная ведьма потеряла своего второго ребенка – он не открыл глаза при рождении, сообщает Вера Цветкова, журналистка JoInfoMedia.Теодора в своей жизни тяжело переживает отсутствие своего отца, а Сурен Джулакян рассказал, что чуть было не погиб из-за природного катаклизма вместе со своей семьей. Ольга Стогнушенко поделилась своей «женской» историей, о том, как она родила детей от двоих разных мужчин, но все же обрела своей счастье со своим «принцем.Смотрите момент победы Сурена Джулакяна здесь

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