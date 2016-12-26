Дмитрий Шепелев показал страшную фотографию сына Платона

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который тяжело переживал смерть своей гражданской супруги — Жанны Фриске, полностью взял на себя все отцовские обязательства касательно их общего ребенка — сына Платона. Хоть в семье царила напряженная атмосфера, Дмитрий старается проводить с сыном весело время.Некоторое время назад ведущий Дмитрий Шепелев в одной из социальных сетей поделился необычной фотографией с сыном. Отец взял Платона на новогоднюю елку, но вместо того, чтобы переодеться в зайчика, мишку или хотя бы волка, они выбрали черно-белый «хеллоуинский» грим – судя по всему, мальчик захотел быть страшным скелетом, несмотря на добрую атмосферу праздника, передает JoInfo.ua.После того, как мама ребенка, известная российская певица Жанна Фриске ушла из жизни, Дмитрий Шепелев отложил работу на второй план, переживая депрессию. Но их совместный сын Платон помог телеведущему справиться с трагедией, ведь по признанию самого папы, он не позволял себе за время переживания стресса выпить лишний бокал вина или отправиться в путешествие, ведь Платон полностью зависел от него, даже не смотря на то, что у малыша была няня.Дмитрий Шепелев для того, чтобы отпустить страшную ситуацию – потерю любимого человека, ушел с головой в отцовские заботы, а также в творчество. Недавно он презентовал книгу о Жанне Фриске, само мероприятие происходило в Санкт-Петербурге. По словам ведущего, средства, вырученные от продажи издания, пойдут на благотворительность, сообщает журналистка JoInfoMedia Вера Цветкова.Прошел тяжелый год для семьи Шепелева, и сейчас он утверждает, что теоретически готов построить с кем-то новые отношения, но специально их искать не будет. Пока что Дмитрий занимается поиском новым впечатлений с сыном: вдвоем они побывали на мастер-классе по воздушной гимнастике, побывали на море, а также весело провели время на новогоднем празднике. Несмотря на страшный грим Платона видно, что Дмитрий Шепелев и сын находятся в прекрасном расположении духа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163585-news.html