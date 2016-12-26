Андрей Малахов попал в список критиков, высказав соболезнования погибшим в авиакатастрофе

Андрей Малахов, как и многие другие представители СМИ высказались по-своему в социальных сетях по поводу авиакатастрофы над Черным морем. Ведущий тут же попал в центр скандала.

После, произошедшей воскресным утром над Черным морем, каждый из представителей российских СМИ выражает соболезнования разными способами. В основном с помощью социальных сетей. Так, ведущий Андрей Малахов кратко и, как показалось его подписчикам, не совсем корректно высказался в адрес погибших, .

На странице Малахова в Твитере появилась запись, в которой он пишет о грустном утре, сопроводив пост банальным RIP («покойся с миром», прим. Ред.).

На данную публикацию Андрей получил весьма противоречивые отзывы. Люди посчитали его слишком циничным человеком, для которого трагедия – это всего лишь грустное утро.

«Андрей!!!! Грустное, это когда вы кофе себе на джинсы пролили, а это ТРАГЕДИЯ!!!», «А если бы там были ваши близкие, вы бы тоже уже сейчас писали «RIP» или верили до конца?», «Какое грустное утро!??? Тут такое состояние, как будто из тебя куски мяса вырывают» — возмущенно пишут подписчики ведущего.

Сам же Андрей Малахов никак не отреагировал на лестные высказывания в его адрес.

К слову, известная журналистка Божена Рынска также оставила пост относительно авиакатастрофы. Однако, в этом случае, так как запись Рынской воспринялась оскорбляющей и унижающей человеческое достоинство.

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