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«Последнее Рождество»: певец Джордж Майкл умер в рождественский вечер при загадочных обстоятельствах

«Последнее Рождество»: певец Джордж Майкл умер в рождественский вечер при загадочных обстоятельствах

Британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни, сообщил журналистам его издатель. По его словам, певец мирно скончался у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии
«Последнее Рождество»: певец Джордж Майкл умер в рождественский вечер при загадочных обстоятельствах

Британский певец, исполнитель хита «Last Christmas» («Последнее Рождество») Джордж Майкл умер на Рождество в кругу родных и близких. Смерть 53-летнего музыканта констатировали врачи, 25 декабря, в частном доме Джорджа Майкла в графстве Оксфордшир. Его родственники отказываются говорить о причинах смерти и просят уважать их частную жизнь, передает Jonfo.ua со ссылкой на зарубежные СМИ.

Британская полиция трактует смерть Джорджа Майкла как невыясненную, однако никаких подозрительных обстоятельств, связанных с кончиной певца, не выявлено. Об этом говорится в распространенном заявлении полиции округа Тэмз-Вэлли, не территории которого проживал один из самых известных мировых исполнителей 80-х годов прошлого столетия.

«На данном этапе смерть расценивается как с не установленными причинами, но не вызывающая подозрений», — отмечается в коммюнике. «Вскрытие тела будет проведено в положенное время», — добавили в полиции, предупредив, что дополнительная информация не будет распространяться до завершения этих процедур.

Сообщается, что Майкл умер в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир, расположенного к северо-западу от британской столицы. По имеющейся на данный момент информации, врачи скорой помощи, зафиксировавшие смерть певца, прибыли к дому поп-исполнителя, расположенному в этом населенном пункте, в 13:42 по британскому времени в воскресенье.

Как стало известно о смерти

О самой смерти сообщил агент певца. «С большой печалью мы подтверждаем, что наш возлюбленный сын, брат и друг Джордж Майкл мирно скончался у себя дома во время рождественских праздников. Его семья хотела бы попросить, чтобы их право на частную жизнь уважалось в это сложное и эмоционально непростое время. На данном этапе дополнительных комментариев не будет», — говорится в заявлении, распространенном в воскресенье поздно вечером.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Джордж Майкл

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириякос Панайоту) родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра, обрел феноменальную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта «Уэм!» (Wham!) вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его хиты много раз возглавляли музыкальные хит-парады по обе стороны Атлантики.

«Последнее Рождество»: певец Джордж Майкл умер в рождественский вечер при загадочных обстоятельствах

За время карьеры Майкла в составе дуэта Wham! и как сольного исполнителя было продано более 100 млн альбомов с его записями. Наиболее известные композиции Майкла в составе Wham! — «Club Tropicana» и «Last Christmas», а сольные — «Careless Whisper», «Faith», «Freedom», «Jesus to a Child». В марте будущего года должен выйти документальный фильм, посвященный творчеству Майкла под названием Freedom.

Уходящий год отмечен колоссальными потерями среди знаменитостей, в том числе и в музыкальной сфере. В частности, в течение последних 12 месяцев ушли из жизни такие гранды мира популярной музыки, как Дэвид Боуи, Принс и Леонард Коэн.


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