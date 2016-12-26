Лишний вес не помеха подвижности

В сети набирает популярность видео, доказывающее, что даже при наличии лишнего веса человек способен демонстрировать чудеса подвижности.подвижности способны демонстрировать люди, которые, казалось бы, обречены на тихоходность, передает JoInfo.ua.«Вот это да!», — должен и воскликнуть каждый, кто ознакомится с видео, которое набирает популярность в сети. Как оказывается даже «толстячки» способны совершать немыслимые кульбиты в лучших традициях паркура.На протяжении небольшого по длительности видео человек с «пивным животиком» показал, что при должных тренировках нет ничего невозможного. Причем это явно не постановочное видео, когда некто мастеровитый представляется малоподвижным старичком или неумелым любителем. Вовсе нет – реальный человек с настоящим животиком, который казалось бы, должен притягивать его хозяина к земле, совершает кульбиты через себя, отталкиваясь от стены, перепрыгивая на несколько метров и преодолевая в прыжке преграды.Такое ранее нередко можно было увидеть на видео мастеров паркура, но кто же этот незнакомец заставляющий усомниться в земном притяжении?

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