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Лишний вес не помеха подвижности

Лишний вес не помеха подвижности

В сети набирает популярность видео, доказывающее, что даже при наличии лишнего веса человек способен демонстрировать чудеса подвижности.
Лишний вес не помеха подвижности

Настоящие чудеса подвижности способны демонстрировать люди, которые, казалось бы, обречены на тихоходность, передает JoInfo.ua.

«Вот это да!», — должен и воскликнуть каждый, кто ознакомится с видео, которое набирает популярность в сети. Как оказывается даже «толстячки» способны совершать немыслимые кульбиты в лучших традициях паркура.
На протяжении небольшого по длительности видео человек с «пивным животиком» показал, что при должных тренировках нет ничего невозможного. Причем это явно не постановочное видео, когда некто мастеровитый представляется малоподвижным старичком или неумелым любителем. Вовсе нет – реальный человек с настоящим животиком, который казалось бы, должен притягивать его хозяина к земле, совершает кульбиты через себя, отталкиваясь от стены, перепрыгивая на несколько метров и преодолевая в прыжке преграды.



Такое ранее нередко можно было увидеть на видео мастеров паркура, но кто же этот незнакомец заставляющий усомниться в земном притяжении?


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163582-news.html
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