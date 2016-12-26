Что случилось у Стаса Литвинова: участник «Танцев» потерял папу

Финалист третьего сезона, Стас Литвинов, изначально считался главным фаворитом на победу. Однако, в итоге, победу в третьем сезоне одержал Дмитрий Щербет – уроженец Казахстана.Что случилось с Литвиновым, и почему он «пролетел» мимо победы, до сих пор остается загадкой для его поклонников. Поговаривают, что в личной жизни танцора произошел переломный момент. В определенное время Литвинов буквально сник, стал выступать не так ярко и вести себя немного странно. Бытует мнение, что Стас потерял отца.Якобы это случилось прямо на съемках «Танцев». Естественно, если это горе действительно произошло в семье Литвинова, то это событие просто не могло не сломить участника «Танцев».Сам участник, естественно, не желает говорить на тему своей семьи и личной жизни. После своего проигрыша в финале он не разочаровался, и даже наоборот – смотрел в будущее с оптимизмом. По его словам, главное – это то, что он привлек внимание своими выступлениями, а успех придет со временем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163555-news.html