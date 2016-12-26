Что случилось у Стаса Литвинова: участник «Танцев» потерял папу

Что случилось у Стаса Литвинова: накануне на ТНТ состоялся финальный выпуск «Танцев» с наставниками Мигелем и Егором Дружининым. За три сезона этот проект пережил очень много событий. Не всегда хороших. Этот сезон был особенно богатым на разного рода события. Финалист третьего сезона, Стас Литвинов, изначально считался главным фаворитом на победу. Однако, в итоге, победу в третьем сезоне одержал Дмитрий Щербет – уроженец Казахстана.
Что случилось с Литвиновым, и почему он «пролетел» мимо победы, до сих пор остается загадкой для его поклонников. Поговаривают, что в личной жизни танцора произошел переломный момент. В определенное время Литвинов буквально сник, стал выступать не так ярко и вести себя немного странно. Бытует мнение, что Стас потерял отца.
Якобы это случилось прямо на съемках «Танцев». Естественно, если это горе действительно произошло в семье Литвинова, то это событие просто не могло не сломить участника «Танцев».
Сам участник, естественно, не желает говорить на тему своей семьи и личной жизни. После своего проигрыша в финале он не разочаровался, и даже наоборот – смотрел в будущее с оптимизмом. По его словам, главное – это то, что он привлек внимание своими выступлениями, а успех придет со временем.
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