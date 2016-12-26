Новости шоу-бизнеса сегодня, 26 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 26.12.2016

Шоу-бизнес России продолжает радовать поклонников множеством событий, которые происходят в личной жизни знаменитостей. На сегодняшний день, 26 декабря, можно выделить следующие новостные моменты: Ирина Безрукова отправилась в мистическое путешествие. Дана Борисова помирилась с бывшим супругом. Борис Грачевский не знает возраст молодой супруги.Ирина Безрукова за несколько дней до наступления 2017 года решила кардинально поменять обстановку, для чего отправилась в путешествие. В отличие от многих звезд, которые выбрали для предпраздничного отпуска довольно популярные направления стран с преобладанием пляжного вида отдыха, актриса отдала предпочтение мистическому Перу. Оказалось, что посещение именно этой страны было заветным желанием Безруковой.«Сбылась моя мечта... Мечтайте, все в ваших силах!» - поведала Ирина. Если быть более точным то артистка не просто мечтала побывать на «земле Инков», а хотела непременно посетить легендарный таинственный город - Мачу-Пикчу. Ирина призналась, что процесс подъема на гору высотой 2400 метров был для неё непростым испытанием, но, по словам 51-летней актрисы, увиденное того стоило. «Дышится не так легко, как в низине. Но это путешествие того стоит!» - добавила Безрукова.Между прочим, ради того, чтобы подзарядиться энергией от «места силы», именно так называют загадочный город местные, Ирина преодолела очень непростой перелет из Москвы в Перу. Всего артистка провела 20 часов в дороге. К слову, многие подписчики Безруковой заметили удивительную вещь: после приезда в Перу Ирина, судя по снимкам, заметно помолодела. Во всяком случае, глядя на фотографии, появившиеся в её микроблоге, актрисе от силы можно дать 30 лет. «Ирина, выглядите потрясающе!», «Вы выглядите как девчонка! Молодо, ярко и красиво!», «Девушке на снимке не больше 30 лет!» - высказались подписчики.Телеведущая Дана Борисова помирилась со своим бывшим гражданским супругом Максимом Аксёновым. Кроме того, она разрешила ему взять их общую дочку Полину на выходные, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Instagram телеведущей.«К счастью моя дочка сейчас со своим папой, он не допустит до неё ни капли той грязи, которую льёт этот омерзительный Козлевич, которого я никогда в жизни не встречала, на меня. Про алкоголь, я поняла, бесполезно доказывать, просто посмотрите на мое лицо! Видны ли там признаки хронического заболевания! Но больше всего меня возмущает его заявление, что я Полинку одну оставила в квартире, и в школу она не ходила, а я все это время была с ним», - отметила в интернете Борисова.В последнее время телеведущую преследует мужнина по фамилии Козлевич, который рассказывает о романе с Борисовой, а также о проблемах телеведущей с алкоголем.Прославленный режиссер Борис Грачевский опубликовал публичное обращение к своей молодой супруге Екатерины Белоцерковской. Ранее режиссер уже отличался отношениями с гораздо более молодыми девушками, нежели он.«С Днем Рождения, самый дорогой, самый лучший человек на Земле! Моя жена-красавица Екатериночка Белоцерковская! Счастья тебе максимум и долгих лет со мной! Я тебя очень люблю! Завидуйте», - рассказал основатель «Ералаша».При этом режиссер добавил: «Самая красивая! Самая нежная! Самая прекрасная! Поздравляю! Не знаю, сколько тебе, все равно ты намного моложе выглядишь! Обожаю свою Катюню! Жену на все времена!».Напомним, ранее Борис Грачевский был женат на не менее молодой девушке Анне Панасенко, однако вскоре после рождения дочери пара рассталась.

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